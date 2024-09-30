Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Orbán convoca China e Brasil para tentativa de pacificação na Ucrânia

Primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, fala com os jornalistas no fórum económico da Casa Europeia Ambrosetti (TEHA) em Cernobbio, Itália, sexta-feira, 6 de setembro 2024
Primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, fala com os jornalistas no fórum económico da Casa Europeia Ambrosetti (TEHA) em Cernobbio, Itália, sexta-feira, 6 de setembro 2024 Direitos de autor  Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Aleksandar Brezar
Publicado a
Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na semana passada, o líder húngaro trabalhou discretamente na sala, pedindo à China e ao Brasil que se juntassem a ele na organização de uma cimeira de paz.

Apesar das duras críticas aos seus anteriores esforços de mediação, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, parece não se deixar intimidar - e está de novo ocupado a reunir países do mundo para promover novo plano de pacificação para a Ucrânia.

À margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, na semana passada, o líder húngaro trabalhou discretamente na sala, pedindo à China e ao Brasil que se juntassem a ele na organização de uma cimeira de paz que levaria Moscovo e Kiev à mesa das negociações.

A cimeira poderá contar com a presença dos líderes de França e Suíça, segundo o Die Weltwoche, que falou com Orbán em Nova Iorque.

"A morte tem de acabar", disse Orbán, explicando que as suas intensas negociações com Pequim e Brasília foram um novo impulso para o que ele considera ser a paz com a Rússia, depois de terem falhado as suas tentativas de convencer o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de que estava a ficar sem tempo.

No entanto, as coisas não correram bem a muitos da última vez que o primeiro-ministro húngaro se propôs fazer algo semelhante.

"Não dividam o mundo"

Logo depois de o país da Europa Central ter assumido a presidência da UE, em junho, Orbán fez uma digressão pela paz mundial, visitando Kiev, Moscovo e Pequim, irritando os seus homólogos europeus com o seu papel de embaixador europeu itinerante e negociador de conflitos.

Enquanto uma parte da ira veio de Bruxelas, insistindo que a "Missão de Paz 3.0" de Orbán só poderia ser feita em nome de Budapeste, os líderes da UE estavam também descontentes com a perspetiva de estar na mesma sala com o russo Vladimir Putin para discutir a Ucrânia nos seus termos, uma vez que a UE se opõe veementemente à invasão total não provocada que Moscovo lançou no início de 2022.

Kiev rejeitou qualquer possibilidade de debater a paz com o Kremlin que não inclua a retirada completa das tropas russas de todos os territórios ucranianos, incluindo a Crimeia anexada unilateralmente que Moscovo tomou para si durante a primeira invasão de 2014.

Mas se Bruxelas não o apoiar, outros poderão fazê-lo - embora isso possa exigir uma manobra mais cuidadosa.

O Brasil poderá ter de ser convencido de que Orbán tem boas intenções, depois de a Hungria ter provocado o Presidente Lula da Silva ao oferecer a Jair Bolsonaro refúgio na sua embaixada em Brasília, na sequência do fracasso da sua candidatura à reeleição e da consequente invasão das instituições do país pelos apoiantes de Bolsonaro, em março.

Mas o mais importante é que Kiev - que vê como hostis as constantes aberturas de Orbán a Moscovo e o recuo contra o apoio à Ucrânia - está numa fase de paz através da vitória e pode não ter qualquer interesse em ouvir as exigências de Putin tão cedo.

Zelenskyy disse à Assembleia Geral da ONU, na quarta-feira passada, que não há alternativa à fórmula de paz que apresentou há dois anos, enquanto continuava a falar do seu projeto de vitória que obrigaria Moscovo a acabar com a guerra nos termos da Ucrânia.

"Quaisquer tentativas paralelas ou alternativas para procurar a paz são, de facto, esforços para conseguir uma trégua em vez de um fim para a guerra", disse Zelenskyy, instando as nações a "pressionar" a Rússia.

"Não dividam o mundo. Sejam nações unidas", implorou. "E isso trazer-nos-á a paz".

