A Coreia do Norte poderá vir a efetuar "grandes provocações", como um teste nuclear e um teste de um míssil de longo alcance, antes das eleições norte-americanas, segundo o Presidente da Coreia do Sul.

O Presidente Yoon Suk Yeol afirmou no sábado que a recente revelação de uma instalação nuclear por parte da Coreia do Norte constituía muito provavelmente uma tentativa de chamar a atenção de Washington no período que antecede as eleições de 5 de novembro.

"A Coreia do Norte parece ter revelado recentemente as suas instalações nucleares a fim de chamar a atenção dos Estados Unidos e da comunidade internacional no período que antecede as eleições presidenciais americanas, e é provável que a Coreia do Norte leve a cabo provocações adicionais, tais como testes nucleares e lançamentos de ICBM (mísseis balísticos intercontinentais)", afirmou Yoon.

As preocupações com a Coreia do Norte aumentaram nas últimas semanas, com o país a revelar uma instalação secreta de enriquecimento de urânio, a prometer construir mais armas nucleares e a continuar os seus testes de mísseis provocadores. Na semana passada, o líder norte-coreano Kim Jong Un ameaçou destruir a Coreia do Sul com as suas armas nucleares, caso fosse provocado.

Muitos especialistas estrangeiros afirmam que a Coreia do Norte espera, eventualmente, utilizar um arsenal nuclear alargado como alavanca para obter concessões externas, como o alívio das sanções, após a eleição de um novo presidente dos EUA. Eles dizem que Kim provavelmente pensa que uma vitória do candidato republicano Donald Trump, a quem ele se envolveu em uma diplomacia nuclear de alto risco em 2018-19, aumentaria suas chances de conseguir o que deseja mais do que a candidata democrata Kamala Harris.

Durante as campanhas, Trump gabou-se dos seus laços pessoais com Kim, mas Harris disse que não vai "se aconchegar a tiranos e ditadores como Kim Jong Un que torcem por Trump".

A revelação da instalação nuclear, a 13 de setembro, mostrou o desafio de Kim aos esforços liderados pelos Estados Unidos para eliminar o avanço do seu programa nuclear. Foi a primeira revelação da Coreia do Norte de uma instalação para produzir urânio para armas desde que o país mostrou uma no seu principal complexo nuclear de Yongbyon a académicos americanos visitantes liderados pelo físico nuclear Siegfried Hecker em 2010. Hecker disse que a sala de centrifugação mostrada nas recentes fotos norte-coreanas não era a mesma que ele viu em 2010.

Yoon não explicou se a Coreia do Sul detetou quaisquer atividades suspeitas na Coreia do Norte que indiquem os seus preparativos para testes nucleares e ICBM. Yoon afirmou que a Coreia do Sul está a acompanhar de perto os movimentos da Coreia do Norte através dos meios combinados de informação e vigilância entre a Coreia do Sul e os EUA.

A Coreia do Norte efetuou seis ensaios nucleares subterrâneos desde 2006 e vários lançamentos de testes de ICBM nos últimos anos. Os testes adicionais destinam-se provavelmente a aperfeiçoar ainda mais as suas capacidades nucleares e de mísseis. Muitos observadores avaliam que a Coreia do Norte ainda não possui mísseis nucleares funcionais que possam atingir o continente dos EUA, embora provavelmente tenha alguns que possam atingir toda a Coreia do Sul e o Japão.

Desde a sua tomada de posse em 2022, Yoon, um conservador, fez de uma aliança militar mais forte com os Estados Unidos o centro da sua política externa para fazer face à evolução das ameaças nucleares da Coreia do Norte. Deu também um passo importante no sentido de ultrapassar as disputas históricas com o Japão para reforçar uma parceria de segurança trilateral Seul-Washington-Tóquio. Estas medidas enfureceram a Coreia do Norte, que apelidou Yoon de "traidor" e ignorou os seus apelos ao diálogo.

A aliança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos poderá suscitar algumas preocupações se Trump regressar à Casa Branca. Anteriormente, pediu à Coreia do Sul que aumentasse drasticamente a sua quota-parte nos custos do destacamento militar dos EUA no seu território. Alguns especialistas afirmam que o possível impulso de Trump para uma nova ronda de negociações com Kim poderia complicar a abordagem de Yoon sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.

Mas Yoon disse estar confiante de que a aliança "férrea" entre a Coreia do Sul e os EUA continuará a avançar de forma constante, independentemente do resultado das eleições nos EUA.

"Existe um firme apoio bipartidário à aliança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos nos Estados Unidos", afirmou Yoon. "Numerosos líderes democratas e republicanos norte-americanos declararam publicamente o seu firme apoio à aliança e visitam continuamente a Coreia para consultas destinadas a reforçar as relações bilaterais."

A sigla ROK significa República da Coreia, o nome formal da Coreia do Sul.

Yoon disse acreditar que as ameaças nucleares da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul têm como objetivo fomentar divisões internas na Coreia do Sul e reforçar o seu controlo interno com o aumento das tensões militares na Península da Coreia.

"A alegação do regime norte-coreano no passado de que o seu desenvolvimento nuclear nunca teve como objetivo atingir a República da Coreia, uma vez que somos uma nação, foi desmentida", afirmou Yoon.