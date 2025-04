De Euronews com AP

A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de ter lançado drones sobre a sua capital para lançar panfletos de propaganda contra o regime e ameaçou responder com força se esses voos se repetirem.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang afirmou num comunicado que foram detetados drones sul-coreanos sobre a capital em três noites desta semana.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros acusou o Sul de violar a soberania "sagrada" da Coreia do Norte e de ameaçar a sua segurança e descreveu os alegados voos como uma "provocação perigosa" que pode evoluir para um conflito armado e mesmo para uma guerra.

As forças norte-coreanas prepararão "todos os meios de ataque" capazes de destruir o lado sul da fronteira e os militares sul-coreanos e responderão sem aviso prévio se os drones sul-coreanos forem novamente detectados no seu território.

"O travão de segurança do nosso gatilho foi libertado", afirmou o ministério. "Estaremos preparados para tudo e estaremos atentos. Os criminosos não devem continuar a jogar com a vida dos seus cidadãos".

A Coreia do Sul negou as alegações.

Questionado sobre as alegações do Norte durante uma audição parlamentar, o Ministro da Defesa sul-coreano, Kim Yong-hyun, disse aos legisladores: "Não fizemos isso".

Não ficou imediatamente claro se Kim se referia a drones militares sul-coreanos ou a drones possivelmente operados por civis sul-coreanos.

O Estado-Maior das Forças Armadas do Sul afirmou mais tarde num comunicado que não podia confirmar se as afirmações do Norte eram verdadeiras, sem explicar porquê.

Os chefes do Estado-Maior advertiram o Norte para "exercer contenção e não agir de forma imprudente".

Soldados sul-coreanos patrulham a vedação de arame farpado ao longo da fronteira com a Coreia do Norte em Paju, 10 de outubro de 2024 Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Se a segurança dos nossos cidadãos for ameaçada de alguma forma, as nossas forças armadas responderão com uma retaliação severa e rigorosa", afirmou.

A Coreia do Norte é extremamente sensível a qualquer crítica externa ao governo autoritário do líder Kim Jong Un e ao domínio dinástico da sua família sobre o país.

Desde maio, a Coreia do Norte enviou milhares de balões carregados de resíduos de papel, plástico e outros detritos para serem lançados sobre o Sul, naquilo que descreveu como uma retaliação contra ativistas civis sul-coreanos que lançaram balões com panfletos de propaganda anti-norte-coreana através da fronteira.

Os chefes das forças armadas da Coreia do Sul afirmaram, numa declaração separada, que o Norte estava novamente a lançar balões em direção ao Sul na sexta-feira à noite e avisaram os civis para terem cuidado com os objectos que caíssem do céu.

As forças armadas do Sul responderam à campanha de balões do Norte utilizando os altifalantes da fronteira para transmitir propaganda e K-pop à Coreia do Norte.

As campanhas de guerra psicológica agravaram ainda mais as tensões criadas pelos testes de armamento efetuados por Kim e pelas ameaças verbais de conflito nuclear contra Washington e Seul.

Os aliados responderam reforçando os seus exercícios militares combinados e expandindo a cooperação tripartida com o Japão, ao mesmo tempo que atualizavam os planos de dissuasão nuclear em torno dos recursos estratégicos dos EUA.

O líder norte-coreano Kim Jong Un, ao centro, supervisiona o lançamento de um míssil balístico num local não revelado na Coreia do Norte, 18 de setembro de 2024 朝鮮通信社/KCNA via KNS

Na quarta-feira, a Coreia do Norte afirmou que irá bloquear permanentemente a sua fronteira com a Coreia do Sul para contrariar aquilo a que chamou "histeria de confronto" por parte das forças sul-coreanas e norte-americanas.

As forças armadas norte-coreanas afirmaram, numa declaração publicada nos meios de comunicação social estatais, que vão "cortar completamente as estradas e os caminhos-de-ferro" ligados à Coreia do Sul e "fortificar as áreas relevantes do nosso lado com fortes estruturas de defesa".

A Coreia do Norte classificou as suas medidas como uma "medida de auto-defesa para inibir a guerra e defender a segurança" do país.

Segundo os especialistas, o objetivo do impulso nuclear de Kim é forçar os Estados Unidos a aceitarem a Coreia do Norte como potência nuclear e permitir que o Norte negoceie concessões económicas e de segurança a partir de uma posição de força.