A última vez que Pyongyang fez voar balões em direção ao Sul foi a 24 de julho, quando o lixo transportado - por pelo menos um deles - caiu sobre o complexo presidencial sul-coreano, suscitando preocupações quanto às principais vulnerabilidades de segurança.

A Coreia do Norte está novamente a fazer voar balões que provavelmente transportam lixo em direção ao Sul, dando continuidade a uma bizarra campanha de guerra psicológica no meio das crescentes tensões entre os rivais divididos pela guerra, segundo as forças armadas da Coreia do Sul.

Os chefes do Estado-Maior Conjunto de Seul disseram no sábado que os ventos poderiam levar os balões para regiões a norte da capital sul-coreana.

A Câmara Municipal de Seul e o governo da província de Gyeonggi emitiram alertas de texto instando os cidadãos a terem cuidado com os objectos que caem do céu e a informarem os militares ou a polícia se avistarem quaisquer objectos voadores não identificados.

Não houve relatos imediatos de feridos ou danos materiais.

Nas últimas semanas, Pyongyang lançou mais de 2.000 balões com resíduos de papel, restos de tecido e pontas de cigarro em direção ao Sul, o que descreveu como uma retaliação contra os activistas civis sul-coreanos que lançam panfletos de propaganda anti-Pyongyang através da fronteira.

Há muito que Pyongyang condena este tipo de actividades, uma vez que é extremamente sensível a qualquer crítica externa ao regime autoritário do líder Kim Jong Un.

Balões sempre a voar

A Coreia do Norte fez voar balões em direção ao Sul pela última vez em 24 de julho, quando o lixo transportado por pelo menos um deles caiu sobre o complexo presidencial sul-coreano, suscitando preocupações quanto à vulnerabilidade das principais instalações sul-coreanas.

O balão não continha material perigoso e ninguém ficou ferido, informou o serviço de segurança presidencial de Seul.

A Coreia do Sul, em reação à campanha de balões do Norte, activou os seus altifalantes de primeira linha para emitir mensagens de propaganda e canções K-pop. Segundo os especialistas, a Coreia do Norte detesta este tipo de emissões porque receia que possam desmoralizar as tropas da linha da frente e os residentes.

As campanhas das Coreias ao estilo da Guerra Fria estão a inflamar as tensões, com os rivais a ameaçarem com medidas mais fortes e a avisarem de graves consequências.

O recomeço da campanha de balões ocorre numa altura em que a Coreia do Norte se esforça por recuperar das inundações devastadoras que submergiram milhares de casas e grandes extensões de terrenos agrícolas em zonas próximas da sua fronteira com a China.