Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

B-2 norte-americanos bombardeiam alvos Houthis no Iémen

Rebeldes houthi no Iémen
Rebeldes houthi no Iémen Direitos de autor  AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

É a primeira vez que os EUA utilizam o bombardeiro furtivo B-2 para atacar os Houthis no Iémen desde o início da campanha norte-americana.

Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos no Iémen contra os Houthis, que são apoiados pelo Irão, ao início da manhã de quinta-feira, tendo como alvo cinco instalações subterrâneas de armazenamento de armas. Os norte-americanos utilizaram bombardeiros furtivos B-2 de longo alcance, de acordo com o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Não ficou imediatamente claro quais foram os danos causados pelos ataques.

Tem sido raro que o B-2 Spirit seja utilizado nos ataques contra os Houthis, que há meses atacam navios no corredor do Mar Vermelho por causa da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O B-2 é uma aeronave muito maior do que os caças que têm sido utilizados até agora para atingir as instalações e armas Houthi, capaz de transportar uma carga muito mais pesada de bombas.

O canal de notícias por satélite al-Masirah, dos Houthis, noticiou ataques aéreos em torno da capital do Iémen, Sanaa, que o grupo detém desde 2014. O canal de notícias por satélite al-Masirah também noticiou ataques no reduto Houthi de Saada. Não forneceram informações imediatas sobre danos ou vítimas.

O ataque também pareceu ser um aviso indireto ao Irão, o principal benfeitor dos Houthis, que no ano passado atacou Israel com mísseis balísticos por duas vezes.

"Esta foi uma demonstração única da capacidade dos Estados Unidos para atingir instalações que os nossos adversários procuram manter fora do seu alcance, independentemente de estarem profundamente enterradas no subsolo, endurecidas ou fortificadas", disse Austin.

Austin e o Comando Central das Forças Armadas dos EUA não forneceram qualquer avaliação imediata dos danos causados.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Houthis libertam funcionários da ONU detidos na capital do Iémen

Ataques aéreos israelitas atingiram a capital do Iémen

Ataques aéreos israelitas contra os Houthis apoiados pelo Irão abalam a capital do Iémen