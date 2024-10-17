B-2 norte-americanos bombardeiam alvos Houthis no Iémen

Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos no Iémen contra os Houthis, que são apoiados pelo Irão, ao início da manhã de quinta-feira, tendo como alvo cinco instalações subterrâneas de armazenamento de armas. Os norte-americanos utilizaram bombardeiros furtivos B-2 de longo alcance, de acordo com o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Não ficou imediatamente claro quais foram os danos causados pelos ataques.

Tem sido raro que o B-2 Spirit seja utilizado nos ataques contra os Houthis, que há meses atacam navios no corredor do Mar Vermelho por causa da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O B-2 é uma aeronave muito maior do que os caças que têm sido utilizados até agora para atingir as instalações e armas Houthi, capaz de transportar uma carga muito mais pesada de bombas.

O canal de notícias por satélite al-Masirah, dos Houthis, noticiou ataques aéreos em torno da capital do Iémen, Sanaa, que o grupo detém desde 2014. O canal de notícias por satélite al-Masirah também noticiou ataques no reduto Houthi de Saada. Não forneceram informações imediatas sobre danos ou vítimas.

O ataque também pareceu ser um aviso indireto ao Irão, o principal benfeitor dos Houthis, que no ano passado atacou Israel com mísseis balísticos por duas vezes.

"Esta foi uma demonstração única da capacidade dos Estados Unidos para atingir instalações que os nossos adversários procuram manter fora do seu alcance, independentemente de estarem profundamente enterradas no subsolo, endurecidas ou fortificadas", disse Austin.

Austin e o Comando Central das Forças Armadas dos EUA não forneceram qualquer avaliação imediata dos danos causados.