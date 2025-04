De Euronews com AP

O exército israelita (IDF, na sigla em inglês) afirma ter descoberto uma rede de túneis no sul do Líbano utilizados pelo grupo militante Hezbollah.

Israel afirma que está a desmantelar os túneis para evitar que o Hezbollah os utilize como plataforma de lançamento para atacar Israel, à semelhança da incursão do Hamas no ano passado que desencadeou a guerra em Gaza.

As IDF disseram que passaram as últimas duas semanas a vasculhar o sul do Líbano para descobrir o que diz serem as capacidades de ataque profundo do Hezbollah, destacadas por um sistema de túneis equipado com esconderijos de armas e lançadores de foguetes que Israel diz representarem uma ameaça direta para as comunidades vizinhas.

Numa publicação no X, as IDF afirmam que foram destruídos mais de 50 túneis e outras "infraestruturas terroristas" e que foi apreendido um esconderijo de armas, incluindo minas terrestres e mísseis antitanque.

A guerra de Israel contra o grupo militante apoiado pelo Irão estende-se até ao interior do Líbano e os seus ataques aéreos nas últimas semanas mataram mais de 1.700 pessoas, cerca de um quarto das quais eram mulheres e crianças, segundo as autoridades sanitárias locais.

Mas a sua campanha terrestre, lançada em 30 de setembro, centrou-se numa estreita faixa de terra junto à fronteira, onde o Hezbollah tem uma presença de longa data e onde estão baseados muitos dos apoiantes do grupo.

O grupo militante Hamas, sediado em Gaza, com o qual o Hezbollah está ideologicamente alinhado, também mantém um labirinto de túneis subterrâneos e, no sábado, as IDF publicaram um vídeo que, segundo as mesmas, mostra o antigo líder do grupo, Yahya Sinwar, a utilizá-los para fugir da Cisjordânia no dia anterior ao ataque de 7 de outubro contra Israel.

Segundo as IDF, as imagens, alegadamente filmadas a 6 de outubro, mostram Sinwar, a sua mulher e os seus filhos a utilizar os túneis para transportar artigos como colchões, garrafas de água e outros objetos.

"Não havia reféns com Sinwar quando ele foi eliminado. A morte de Sinwar é o resultado de um ano de esforços operacionais e de inteligência para levá-lo e a outros líderes do Hamas à justiça. Sinwar foi eliminado, mas a nossa missão ainda não terminou. Não descansaremos até trazermos todos os nossos reféns para casa", disse o porta-voz da IDF, Daniel Hagari.

Sinwar foi o mentor da incursão de 7 de outubro em Israel, que causou a morte de 1200 pessoas e levou cerca de 250 reféns para Gaza, onde ainda se encontram cerca de 100.

Foi morto pelo exército israelita na quarta-feira, depois de ter sido encontrado e identificado num apartamento em Rafah.

Entretanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, avisou que "quem tentar fazer mal aos cidadãos de Israel pagará um preço elevado".

Estes comentários surgem após o que Israel está a descrever como uma tentativa de assassinato de Netanyahu por parte do Hezbollah.

No sábado de manhã, três drones visaram a residência de Netanyahu na cidade costeira de Cesareia, no norte do país.

Dois dos drones foram abatidos, mas um atingiu o edifício. As autoridades israelitas não confirmaram a extensão dos danos, mas afirmaram que nem Netanyahu nem a sua mulher Sara se encontravam em casa na altura do ataque.

"A tentativa do Hezbollah, representante do Irão, de me assassinar a mim e à minha mulher hoje foi um erro grave. Isso não me impedirá, nem ao Estado de Israel, de continuar a nossa guerra justa contra os nossos inimigos, a fim de garantir o nosso futuro", escreveu Netanyahu no X.

Os ataques aéreos contra a capital libanesa continuaram no sábado, marcando o maior ataque a Beirute em mais de uma semana.

As autoridades libanesas afirmam que a extensão dos danos e o número de vítimas ainda estão a ser avaliados.

Segundo as IDF, cerca de 180 projéteis foram disparados do Líbano para Israel, tendo um homem de 50 anos morrido após ter sido atingido por estilhaços no norte do país.