Será que o modernista Hotel Jugoslávia de Belgrado vai ser salvo da demolição?

O emblemático Hotel Yugoslavia, em Belgrado, permanece agora num silêncio assustador, aguardando a sua provável demolição, uma vez que os promotores imobiliários estão de olho no seu potencial.

O hotel foi, em tempos, um símbolo de progresso no antigo Estado socialista da Jugoslávia, que se desmembrou nos anos 90, e um local de encontro favorito dos residentes locais e dos líderes mundiais.

O outrora movimentado marco - um dos principais exemplos da arquitetura modernista quando foi construído nos anos 60 - caiu em desuso, com o seu futuro ensombrado por debates sobre o seu significado histórico e o impulso para o desenvolvimento avançado.

A sua fachada branca, outrora polida e acolhedora, está manchada por betão em ruínas e graffiti. No interior, os detritos cobrem os pisos alcatifados vermelhos, outrora imaculados, enquanto peças espalhadas de mobiliário partido sugerem a opulência que outrora encheu os seus quartos e átrios: Poltronas de veludo desbotadas, colchões de cama rasgados, cortinas caídas e janelas partidas são tudo o que resta do luxo que outrora existiu. A suite presidencial, com painéis de madeira, onde ficavam os altos dignitários, é agora o lar dos pombos que voam através dos vidros partidos.

Numa altura em que a capital sérvia se debate com o crescimento frenético e com os novos arranha-céus que pontilham a sua linha do horizonte, o destino quase certo do hotel suscitou controvérsia, com alguns a vê-lo como uma relíquia que vale a pena preservar e outros a imaginarem novas possibilidades a nascer das suas ruínas.

No seu apogeu, depois de ter recebido os primeiros hóspedes em 1969, era um hotel de cinco estrelas com um dos maiores lustres do mundo, composto por 40.000 cristais Swarovski e 5.000 lâmpadas.

A sua lista de convidados incluía a Rainha Isabel II, os Presidentes dos Estados Unidos Richard Nixon e Jimmy Carter, astronautas como Neil Armstrong e a realeza belga e holandesa.

O hotel, com uma vista espetacular sobre o rio Danúbio, no bairro de Nova Belgrado, na capital, foi danificado pelos bombardeamentos da NATO em 1999, no âmbito de uma intervenção armada sobre a repressão sangrenta da Sérvia contra os separatistas albaneses do Kosovo.

Apenas algumas partes do hotel foram totalmente renovadas, tendo continuado a receber hóspedes até há alguns meses, altura em que investidores privados anunciaram planos para demolir a estrutura e construir uma nova no seu lugar. Segundo os novos proprietários, serão construídas duas torres de 150 metros de altura com um hotel de luxo, escritórios e apartamentos privados.

Questionado sobre a razão pela qual o hotel histórico tem de ser completamente destruído em vez de ser incorporado no novo projeto, Zivorad Vasic, porta-voz dos investidores, disse que havia várias razões.

"Uma delas é que, durante o bombardeamento de 1999, muitas partes do hotel foram destruídas. Em segundo lugar, o sector da hotelaria mudou completamente e de forma tremenda. Quando olhamos para os hotéis de hoje e para o seu aspeto anterior, é completamente diferente", afirmou.

O arquiteto e guia turístico Matija Zlatanovic, que frequentemente leva turistas ao hotel para explicar a sua rica história, disse que os planos para o novo hotel são "bastante controversos", especialmente porque "há preocupações válidas sobre o tamanho dos edifícios que vão ser erguidos aqui".

"Segue-se a tendência de torreização de Belgrado e a construção de enormes edifícios altos por todo o lado", disse. "E ainda temos de ver o impacto que vão ter neste bairro."

Os vizinhos que se vêem obrigados a viver nas sombras dos arranha-céus planeados não estão satisfeitos. Alguns organizam protestos semanais contra o novo projeto, afirmando que, se necessário, impedirão a demolição com os seus corpos.

Svetlana Gojun, uma das manifestantes, disse que o Hotel Yugoslavia "representa uma grande parte da nossa história".

"Metade do mundo veio para este hotel, desde actores, músicos, políticos, escritores", disse. "Toda a gente está ligada a este hotel. O mundo inteiro conhece este hotel. E agora vamos permitir que algo assim desapareça?"