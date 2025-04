PUBLICIDADE

Desde que Donald Trump se candidatou à presidência, os seus detratores têm levantado questões sobre o seu estado de espírito.

Os críticos do seu comportamento têm apontado várias coisas que descrevem como "bandeiras vermelhas": um estilo de discurso errático e desorganizado, mentiras aparentemente compulsivas, um fluxo consistente de afirmações e declarações excessivamente grandiosas e uma visível dificuldade em regular o seu temperamento - como ficou claro no seu comportamento nas redes sociais, onde frequentemente ataca os adversários em discursos de madrugada e a altas horas da noite.

Em resposta a estas preocupações e críticas ao longo dos anos, Trump descreveu-se várias vezes como um "génio muito estável". No último ano da sua presidência, começou a vangloriar-se de ter "superado" um teste cognitivo básico concebido para detetar sinais de demência precoce, embora não tenha respondido às perguntas sobre o motivo pelo qual fez o teste.

No entanto, por muito fortes que tenham sido as negações de Trump, a questão está a tornar-se cada vez mais premente à medida que ele volta a fazer campanha para a presidência.

Nas últimas semanas, Trump tem tido um comportamento particularmente estranho, divagando e arrastando as palavras em discursos cada vez mais longos e, a certa altura, permanecendo no palco após um evento para passar meia hora a dançar silenciosamente ao som de uma lista de reprodução triste.

Recentemente, numa aparição particularmente estranha, fez um monólogo de mais de cinco minutos sobre o falecido golfista Arnold Palmer, durante o qual aludiu ao espanto de outros jogadores de golfe perante o tamanho dos órgãos genitais de Palmer.

Trump parece estar ciente de que as pessoas estão a discutir a estranheza dos seus monólogos de associação livre, que ele começou a descrever como "a trama".

A campanha de Trump também se recusou a divulgar os seus registos médicos e retirou-o de inúmeros eventos públicos e entrevistas, alimentando a especulação de que ele está "exausto" e de que estão a tentar limitar as oportunidades de ele ter um desempenho particularmente fraco.

Entretanto, a campanha de Kamala Harris está a apostar fortemente na ideia de que Trump não está apto para ser presidente, não apenas devido à sua conduta anterior, mas porque não está psicologicamente à altura da tarefa.

"É claro: Donald Trump está cada vez mais instável e desequilibrado", disse Harris numa recente paragem de campanha. "E está a tentar obter um poder sem controlo".

Harris disse o mesmo numa entrevista à rede Fox News, amiga de Trump, associando o alegado declínio mental do antigo presidente à sua retórica cada vez mais sombria, que inclui propostas para encerrar meios de comunicação social críticos, deportar milhões de pessoas e lançar as forças armadas americanas contra os seus críticos.

Ultimamente, o antecessor de Trump, Barack Obama, também tem estado na campanha de Harris.

"Para além das suas intenções, há também a questão da sua competência", disse Obama a uma multidão no Arizona. "Têm-no visto ultimamente? Ele anda por aí a fazer discursos de duas horas, duas horas e meia, só saladas de palavras."

"Ficariam preocupados se o vosso avô estivesse a agir assim. Não estou a brincar, tu ficarias, certo? Chamariam os vossos primos e diriam: "Já repararam? Imaginem então isto vindo de um tipo que quer ter poder sem controlo", acrescentou.

"Não precisamos de ver o aspeto de um Donald Trump mais velho e mais louco, sem barreiras".

Mas enquanto Harris e os seus aliados fazem questão de usar a palavra "cada vez mais" juntamente com "instável", acrescentando alguma urgência ao seu argumento, as preocupações sobre a aptidão mental de Trump para o cargo remontam aos primeiros dias da sua presidência - e mesmo antes.

A primeira vez

Enquanto Hillary Clinton concorria contra Trump em 2016, atacou diretamente o seu carácter como um perigo para os EUA.

"Não é difícil imaginar Donald Trump a conduzir-nos para uma guerra só porque alguém o irritou", disse num discurso, chamando-lhe "temperamentalmente inapto" para o papel de comandante-chefe.

"As ideias de Donald Trump não são apenas diferentes. São perigosamente incoerentes. Nem sequer são realmente ideias - apenas uma série de bizarrias, rixas pessoais e mentiras."

"Deixo para os psiquiatras a explicação do seu afeto pelos tiranos."

Quando Trump entrou na Sala Oval, a discussão sobre o seu estado de espírito tornou-se mais acesa. O livro incendiário de 2018, Fogo e Fúria, uma exposição dos acontecimentos na Casa Branca de Trump durante o seu primeiro ano no poder, apresentava reportagens com fontes profundas sobre os humores instáveis do presidente, a sua extrema dificuldade em concentrar-se e absorver informações e a sua repetição obsessiva de histórias frequentemente falsas.

De acordo com o autor do livro, Michael Wolff, muitos dos que trabalhavam na Casa Branca na altura disseram-lhe que discutiam frequentemente se o comportamento de Trump justificava a sua destituição, invocando a 25ª Emenda, ao abrigo da qual o gabinete de um presidente pode destituí-lo se este for "incapaz de exercer os poderes e deveres do seu cargo".

Fora da Casa Branca, a constituição psicológica de Trump foi descrita em termos terríveis pela sua sobrinha, a psiquiatra clínica Mary Trump. No livro Too Much and Never Enough (Demasiado e Nunca Suficiente), publicado em 2020, Mary Trump explica em pormenor como os problemas de personalidade do seu tio têm origem na sua educação familiar e defende que devem ser levados muito a sério.

Um apoiante carrega cartazes após um comício da campanha de Trump na Carolina do Norte. Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"O facto é que as patologias de Donald são tão complexas e os seus comportamentos tão frequentemente inexplicáveis que um diagnóstico exato e abrangente exigiria uma bateria completa de testes psicológicos e neurofísicos que ele nunca faria", escreveu.

Houve também um grande debate no establishment psiquiátrico e psicológico americano sobre se era ou não ético os clínicos diagnosticarem Trump com um distúrbio de personalidade à distância, sem o examinarem pessoalmente.

Esta é uma discussão que remonta às eleições de 1964, quando mais de 1000 psiquiatras disseram num relatório que, na sua opinião profissional, o então candidato presidencial republicano Barry Goldwater era inapto para o cargo.

Depois de Goldwater ter ganho um processo por difamação contra a revista que publicou a sondagem, a Associação Americana de Psiquiatria adoptou o que é agora conhecido como a Regra de Goldwater, segundo a qual os membros não devem apresentar as suas opiniões sobre os candidatos como uma opinião clínica informada ou um diagnóstico.

"Embora seja perfeitamente aceitável que um psiquiatra partilhe os seus conhecimentos sobre questões psiquiátricas em geral, não é ético oferecer uma opinião profissional sobre um indivíduo sem realizar um exame", escreveu o presidente da associação em 2017.

'O indivíduo mais saudável alguma vez eleito'

Desde que se candidatou pela primeira vez à presidência, Trump tem-se insurgido contra as alegações de que não é um modelo de saúde.

Durante a sua primeira campanha, em 2015, pediu a um médico que publicasse um relatório sobre a sua saúde que descrevia os resultados dos seus exames como "espantosamente excelentes", afirmava que "a sua força física e resistência são extraordinárias" e declarava que "se for eleito, o Sr. Trump, posso afirmar inequivocamente, será o indivíduo mais saudável alguma vez eleito para a presidência".

No entanto, o médico que escreveu esta carta revelou mais tarde que Trump lha tinha ditado.

Em 2020, enquanto se preparava para uma campanha contra Joe Biden, que é quatro anos mais velho do que ele, Trump gabou-se repetidamente de ter tido um desempenho perfeito num teste concebido para detetar o início precoce da demência. Não explicou por que razão tinha feito o teste.

Entre as perguntas do teste, há uma que pede ao sujeito para se lembrar de cinco palavras e outra que lhe pede para identificar imagens de diferentes animais.

Depois de ter perdido a presidência para o homem que apelidou de "Sleepy Joe", Trump prosseguiu a sua campanha contra Biden este ano, atacando repetidamente a acuidade mental e a idade avançada do seu rival, alegando que os democratas estavam a ignorar uma deterioração acentuada das capacidades de Biden.

Quando Biden teve dificuldades num debate televisivo com Trump no verão, lutando para terminar frases e, por vezes, olhando fixamente para o espaço, pareceu, por momentos, que seriam os problemas cognitivos do presidente, e não os de Trump, a tornar-se a história da eleição.

No entanto, quando Biden desistiu e foi substituído na lista por Harris, Trump viu-se subitamente a concorrer contra um adversário muito mais jovem e vigoroso - o que o tornou no candidato presidencial mais velho da história.

Ele e o seu companheiro de candidatura, JD Vance, ridicularizam frequentemente Harris como intelectualmente subnormal, com Trump a chegar ao ponto de achamar de "louca" e "maluca". Embora isto possa agradar aos seus eleitores, até à data não há sinais de qualquer discussão séria sobre o estado de saúde mental de Harris.

O vice-presidente também divulgou os seus registos médicos, que mostram que ela tem uma excelente saúde física, para além de uma miopia ligeira e alergias sazonais - e apesar de toda a especulação sobre o seu esgotamento físico e mental, não há até agora qualquer indicação de que Trump vá divulgar os seus.