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Harris chama a Trump "desequilibrado" depois de este ter prometido enfrentar o "inimigo interno"

A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, fala durante um comício de campanha na Erie Insurance Arena, em Erie, Pensilvânia, na segunda-feira, 14 de outubro de 2024.
A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, fala durante um comício de campanha na Erie Insurance Arena, em Erie, Pensilvânia, na segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Direitos de autor  Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De Tamsin Paternoster com AP
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Na segunda-feira, os dois candidatos presidenciais fizeram campanha para obter votos no estado da Pensilvânia, que é um campo de batalha.

A candidata presidencial Kamala Harris dirigiu palavras fortes ao seu adversário Donald Trump durante um comício no noroeste da Pensilvânia, na segunda-feira.

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Harris afirmou que o comportamento de Trump está a tornar-se cada vez mais "instável e desequilibrado", depois de o antigo presidente dos EUA ter feito comentários sugerindo que as forças armadas norte-americanas poderiam ser utilizadas para lidar com o "inimigo interno".

"Ele considera qualquer pessoa que não o apoie ou que não se curve à sua vontade como um inimigo do nosso país", disse Harris, acrescentando que acredita que um segundo mandato com Trump no poder seria perigoso para a América.

Os dois candidatos falaram durante a campanha para o disputado estado da Pensilvânia.

O comício marcou a décima visita de Harris ao estado só nesta época de campanha, enquanto Trump discursou numa câmara municipal nos subúrbios de Filadélfia, depois de se ter deslocado a duas outras cidades do estado.

Trump fez os seus comentários durante uma entrevista à Fox News, na segunda-feira, em resposta a uma pergunta sobre "agitadores externos" que poderiam perturbar o dia das eleições.

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"Penso que o maior problema é o inimigo interno", disse Trump. E acrescentou: "Temos pessoas muito más. Temos pessoas doentes, lunáticos radicais de esquerda. E eu acho que eles são o grande problema - e isso deve ser facilmente resolvido, se necessário, pela Guarda Nacional, ou se realmente necessário, pelos militares, porque eles não podem deixar isso acontecer".

Ambos os lados acreditam que a corrida para a Pensilvânia, onde Joe Biden venceu Trump por cerca de 80.000 votos há quatro anos, pode ser renhida.

Numa reunião municipal nos subúrbios de Oaks, na segunda-feira, Trump falou do seu desejo de aumentar a exploração de petróleo nos EUA, que associou à redução dos custos.

"Vamos perfurar, vamos ter muita energia e vamos fazer baixar os preços", disse Trump.

Afirmou ainda que os dados governamentais estavam a ser manipulados para ajudar a campanha democrata.

Entretanto, Harris encorajou os cidadãos norte-americanos a votar cedo no estado onde se espera que sete milhões de pessoas votem nas próximas eleições.

A Pensilvânia e os seus 19 votos eleitorais, o maior de todos os estados decisivos, foram os que mais atenção suscitaram por parte das campanhas presidenciais democratas e republicanas.

O Michigan, com 33 visitas, e o Wisconsin, com 29, são os estados mais visitados a seguir, ilustrando a forma como ambas as campanhas se estão a concentrar na conquista de estados que faziam parte da chamada "muralha azul" dos democratas até Trump emergir como o porta-estandarte republicano.

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