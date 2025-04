Trump acusa Partido Trabalhista britânico de "interferência estrangeira" nas eleições americanas

PUBLICIDADE

Trump apresentou durante a noite uma queixa contra o Partido Trabalhista britânico e a campanha de Harris-Walz, acusando o partido de "interferência" nas eleições norte-americanas, depois de funcionários do Partido Trabalhista terem alegadamente viajado para os EUA para dar conselhos aos candidatos democratas.

A carta começa por citar a revolução americana antes de escrever "Britain" como "Britian", evocando a rendição das forças britânicas aos EUA na batalha de Yorktown, em 1781.

"Parece que o Partido Trabalhista e a campanha de Harris para presidente esqueceram a mensagem", dizia a queixa, sem explicar a comparação.

A queixa acrescenta que os contactos entre os funcionários do Partido Trabalhista e a campanha de Harris equivalem a "contribuições estrangeiras ilegais" e apela a uma investigação imediata.

A queixa, enviada pelo advogado da campanha de Trump, Gary Lawkowski, anexava uma reportagem do Wall Street Journal que afirmava que os estrategas trabalhistas tinham estado a aconselhar Harris sobre a forma de reconquistar os eleitores descontentes e de fazer uma campanha vencedora "a partir do centro-esquerda".

À queixa foi também anexada uma publicação no LinkedIn, entretanto apagada, do chefe de operações do Partido Trabalhista, na qual se oferece para arranjar alojamento para os membros do Partido Trabalhista que viajassem para o estado-chave da Carolina do Norte.

Uma declaração no site DonaldJTrump.com apelidou o Partido Trabalhista de "extrema-esquerda" e disse que tinha inspirado as políticas "perigosas" da candidata democrata Kamala Harris.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, não negou a alegação, mas disse que não se tratava de interferência estrangeira.

Segundo ele, os estrategas estavam a oferecer-se como voluntários no seu tempo livre para ajudar a campanha de Harris-Walz e as suas viagens não foram organizadas ou financiadas pelo partido.

"Foi o que fizeram em eleições anteriores, é o que estão a fazer nestas eleições, é muito simples", afirmou Starmer numa cimeira da Commonwealth em Samoa.

O líder britânico acrescentou que tinha uma boa relação com Trump, com quem se encontrou em Nova Iorque em setembro, e que trabalharia com quem quer que ganhasse as eleições.

Trump elogiou o primeiro-ministro antes do seu encontro, dizendo que este tinha "feito uma grande corrida".