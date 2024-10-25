Pelo menos 38 mortos num ataque israelita maciço em Khan Younis

Dezenas de mortos num ataque israelita maciço em Khan Younis. Três jornalistas de Beirute foram também mortos no Líbano.
Pelo menos 38 pessoas foram mortas em Khan Younis, Gaza, na sexta-feira num ataque aéreo israelita, de acordo com as autoridades sanitárias de Gaza.
O ataque é o último de uma série de ataques maciços durante a noite em Gaza.
No início da noite, as forças israelitas atacaram uma escola, bem como casas no campo de refugiados de Jabalia, e invadiram o hospital Kamal Adwan no norte de Gaza, forçando a evacuação dos seus pacientes.
Três jornalistas da televisão Al-Mayadeen, sediada em Beirute, foram também mortos no Líbano na sexta-feira.
Os ministros da informação do Líbano classificaram o ataque ao complexo, que alberga vários órgãos de comunicação social, como um “crime de guerra”.
Entretanto, o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken reuniu-se com o Primeiro-Ministro interino do Líbano, Najib Mikati, em Londres, após uma viagem ao Médio Oriente. Na quinta-feira, Blinken esteve no Qatar, onde disse esperar o relançamento das conversações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas nos próximos dias.