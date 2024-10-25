Ataque israelita a escola em Gaza mata pelo menos 17 pessoas

Entre os mortos contam-se 13 crianças com menos de 18 anos e três mulheres, segundo os registos hospitalares. Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram ter atingido militantes do Hamas no interior da escola, sem fornecer provas.
Um ataque israelita a uma escola que abrigava pessoas deslocadas em Gaza terá matado pelo menos 17 pessoas, quase todas mulheres e crianças, de acordo com as autoridades de saúde palestinianas.
Entre os mortos encontram-se 13 crianças com menos de 18 anos e três mulheres, segundo os registos hospitalares. As forças armadas israelitas afirmaram ter atingido militantes do Hamas no interior da escola, sem fornecer provas.
Nos últimos meses, Israel efetuou vários ataques a escolas transformadas em abrigos, afirmando que o seu alvo são precisamente os militantes que se escondem entre os civis. Estes ataques matam frequentemente mulheres e crianças.
O ataque ocorreu no momento em que o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que Israel tinha atingido o seu objetivo de desmantelar efetivamente o Hamas e que as negociações para um cessar-fogo seriam retomadas nos próximos dias.