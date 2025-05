Poderia Berlim ter salvo Jamshid Sharmahd da execução no Irão?

De Euronews com AP, taz

Depois de o germano-iraniano Jamshid Sharmahd, de 69 anos, ter sido executado no Irão, na segunda-feira, após quatro anos de prisão, acusado de terrorismo, muitos ficaram horrorizados. Em Berlim, várias pessoas manifestaram-se em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão em memória de Jamshid Sharmahd, de 69 anos, que nasceu em Teerão mas passou a infância e a juventude na Alemanha.

A filha do engenheiro eletrotécnico, Gazelle Sharmahd - que vive nos EUA - fez várias vezes campanha pelo seu pai, que estava muito mal na solitária no Irão, incluindo junto do governo alemão. Em 2003, Jamshid Sharmahd, que há anos fazia campanha pela oposição iraniana, mudou-se para Los Angeles. Durante uma escala no Dubai, o empresário foi raptado por representantes do regime iraniano em 2020. Sharmahd passou meses na solitária no Irão e foi condenado à morte por ataques terroristas em 2023.

Críticas ao governo alemão

A jornalista Gilda Sahebi escreve, num artigo publicado no jornal taz, que o governo alemão deixou a filha Gazelle sozinha na sua luta. "No que diz respeito ao regime iraniano, o governo alemão é adepto da 'diplomacia silenciosa' - provavelmente a pior forma de lidar com um Estado ditatorial como a República Islâmica", diz. Gazelle Sharmahd esperou em vão por declarações claras contra o regime iraniano: "O governo alemão nem sequer se atreveu a chamar refém político a Jamshid Sharmahd, o que ele obviamente era. Ao contrário de países como a França, a Dinamarca ou a Áustria, que falaram de 'reféns de Estado' e conseguiram libertar os seus cidadãos", acrescenta a filha do dissidente.

Baerbock: "Trabalhámos incansavelmente"

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, condenou o assassinato pelo regime iraniano "nos termos mais fortes".

"Temos trabalhado incansavelmente em nome de Jamshid Sharmahd e enviámos uma equipa de alto nível da AA a Teerão em várias ocasiões. Deixámos repetidamente claro a Teerão que a execução de um cidadão alemão terá consequências graves", escreveu a ministra no X.

O líder da CDU, Friedrich Merz, assumiu há anos o patrocínio político de Sharmahd. Condenou a execução como um "crime hediondo" e apelou ao governo alemão para que expulsasse o embaixador iraniano de Berlim.

De acordo com relatórios de grupos de defesa dos direitos humanos, mais de 500 pessoas já foram condenadas à morte e executadas no Irão nos primeiros 10 meses de 2024.