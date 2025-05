Rodri vence Bola de Ouro em edição marcada pelo boicote do Real Madrid

De Euronews

Esta edição da Bola de Ouro, o troféu para melhor jogador do mundo entregue pela revista francesa France Foorball, foi marcada pelo polémico boicote do Real Madrid: A equipa merengue tinha anunciado que nenhum jogador ou representante estaria presente na cerimónia, por saber de antemão que o seu favorito, Vinicius, não iria ganhar.

O resultado confirmou as suspeitas e foi Rodri - Rodrigo Hernández Cascante, natural de Villanueva de la Cañada - a receber o troféu.

Antigo jogador do Villarreal e do Atlético de Madrid, joga atualmente no Manchester City e ganhou este ano o Campeonato da Europa com a Roja. Além disso, ajudou o clube inglês a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez a 10 de junho de 2023.

Por seu lado, a Bola de Ouro feminina foi atribuída a Aitana Bonmatí, jogadora do FC Barcelona, pelo segundo ano consecutivo e Lamine Yamal, também do Barcelona, ganhou o Troféu Kopa para o melhor jogador jovem do mundo. Lamine Yamal também entrou no Top 10 da Bola de Ouro, na oitava posição. “Vamos tentar tudo, a Liga, a Liga dos Campeões e a Taça. Temos de ir em frente”, disse o jogador depois de receber o prémio.

O prémio de melhor marcador, o Troféu Gerd Muller, foi para Harry Kane e Kylian Mbappé. Na ausência do jogador do Real Madrid, Kane recebeu-o sozinho. É uma honra ser presenteado com este troféu por uma lenda”, afirmou Kane durante o seu discurso.

Durante a cerimónia, o Real Madrid foi considerado a melhor equipa da época passada, mas não havia ninguém para receber o prémio. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também recebeu o prémio de melhor treinador. O FC Barcelona foi a equipa escolhida como a melhor equipa de futebol feminino. A guarda-redes argentina Dibu Martínez foi escolhida como a melhor guarda-redes do ano.

Jenni Hermoso foi galardoada com o Prémio Sócrates. A atacante recebe este reconhecimento pelo seu papel na campanha #SeAcabó, na qual foi a principal protagonista após o polémico beijo de Rubiales.