Japão e UE assinam pacto histórico de defesa e segurança num contexto de tensões crescentes

A parceria é a primeira do género entre a UE e uma nação do Indo-Pacífico e surge num momento em que aumentam as preocupações com a China, a Coreia do Norte e a Rússia.

O Japão e a União Europeia anunciaram, esta sexta-feira, uma parceria de segurança abrangente, que incluirá mais exercícios conjuntos e cooperação na indústria da defesa, num contexto de tensões crescentes sobre a China, a Coreia do Norte e as recentes atividades militares da Rússia na região do Indo-Pacífico.

O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takeshi Iwaya, em Tóquio, no âmbito de uma visita à Ásia Oriental que inclui a Coreia do Sul, onde também manterá um diálogo estratégico.

O pacto com o Japão é a primeira parceria de segurança assinada pela UE com um país do Indo-Pacífico e reflete o crescente envolvimento do bloco na região, à medida que a China e a Rússia intensificam os exercícios militares conjuntos e a Coreia do Norte envia tropas para a Rússia.

Borrell afirmou que o acordo é um "passo histórico e muito oportuno, tendo em conta a situação nas nossas duas regiões".

"Vivemos num mundo muito perigoso. Vivemos num mundo de rivalidades crescentes, acidentes climáticos e ameaças de guerra. E só há um antídoto para este mundo desafiante, que é a parceria entre amigos", afirmou na sexta-feira, em Tóquio.

O acordo foi assinado um dia depois de a Coreia do Norte ter testado um novo míssil balístico intercontinental (ICBM). O míssil voou mais alto e durante mais tempo do que qualquer outro testado no passado, de acordo com os media estatais.

Borrell e Iwaya afirmaram partilhar a "grande preocupação" com o aprofundamento da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, incluindo o envio de tropas para a Rússia e a transferência de armas entre os dois países. Os dois responsáveis reiteraram o seu empenhamento em apoiar a Ucrânia e condenaram a agressão russa em curso.

A segurança da região do Indo-Pacífico é "inseparável da segurança da Europa e do Atlântico", afirmou Iwaya antes da reunião com Borrell.

Reforço militar do Japão

No âmbito da parceria, o Japão e a UE afirmaram que a Europa e a região do Indo-Pacífico estão "altamente interligadas e interdependentes" e concordaram em manter um diálogo regular de segurança e defesa a nível de trabalho e exercícios navais conjuntos, que incluirão outras nações.

Os dois países concordaram em cooperar no domínio da cibersegurança e da defesa do espaço, estudar a possibilidade de um pacto de partilha de informações, promover o intercâmbio de informações sobre a indústria da defesa e colaborar nos esforços de desarmamento nuclear.

Como parte de uma nova estratégia de segurança adoptada em 2022, o Japão tem vindo a acelerar o seu reforço militar através da sua aliança com os EUA - o seu único aliado do tratado - e outros parceiros - incluindo a Austrália, o Reino Unido e uma série de países europeus e do Indo-Pacífico.

Tóquio flexibilizou significativamente a sua proibição voluntária de exportação de armas, procurando expandir a sua indústria de defesa e desempenhar um papel mais importante a nível mundial, e está a desenvolver em conjunto com o Reino Unido e a Itália um avião de combate da próxima geração.

O Japão está a aumentar as despesas com a defesa para atingir o padrão da NATO de 2% do PIB até 2027, contra os atuais 1,6%, em parte para dissuadir uma China cada vez mais assertiva, que está a exercer uma maior pressão militar sobre Taiwan. Pequim considera a ilha democrática auto-governada como parte do seu território que deve ser reunificado com o continente, se necessário pela força.

No mês passado, a China criticou o Parlamento Europeu por ter adotado uma resolução simbólica, mas fortemente redigida, que denunciava Pequim pelas suas "tentativas de distorcer a história e as regras internacionais" para justificar as suas reivindicações territoriais sobre Taiwan.