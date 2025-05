O que acontece se houver um empate nas eleições presidenciais dos EUA?

PUBLICIDADE

Kamala Harris e Donald Trump estão a lutar até ao último voto para ganharem a liderança nas eleições de amanhã. No entanto, há uma possibilidade remota de que a votação nos EUA possa terminar num empate.

Em causa está o funcionamento do Colégio Eleitoral dos EUA, o sistema de "o vencedor leva tudo" que determina qual o candidato presidencial que vai ganhar a Casa Branca.

O Colégio Eleitoral é composto por 538 votos, distribuídos em proporções variáveis entre os 50 Estados e o distrito de Colúmbia. Um empate entre dois candidatos presidenciais é, portanto, teoricamente possível.

Harris e Trump poderiam receber 269 votos eleitorais cada um, o que resultaria num cenário de empate total, em que ambos os candidatos não conseguiriam obter a maioria dos votos eleitorais necessários para se tornarem presidentes.

Na história dos Estados Unidos, ocorreram dois empates semelhantes, em 1800 e 1824.

O que é que aconteceu quando houve um empate no passado?

Nas eleições de 1800, os democratas-republicanos de Thomas Jefferson derrotaram o então presidente federalista John Adams.

Nessa altura, os candidatos presidenciais tinham um "companheiro de corrida" de um estado diferente, à semelhança dos atuais candidatos a vice-presidente. Os eleitores tinham de dar dois votos cada: o candidato com mais votos tornava-se presidente, enquanto o candidato com o segundo maior número de votos tornava-se vice-presidente.

No entanto, os democratas-republicanos não se coordenaram bem, o que fez com que o seu candidato a presidente (Jefferson) recebesse o mesmo número de votos que o seu candidato a vice-presidente (Aaron Burr).

A eleição foi, portanto, decidida pela Câmara dos Representantes, utilizando a regra "um estado, um voto", após um longo impasse que quase resultou num confronto militar, como observou Sanford Levinson, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Texas.

Por esta razão, foi introduzida a 12ª Emenda, que ainda hoje regula a eleição do presidente dos EUA. Esta clarifica que os eleitores "devem nomear nos seus boletins de voto a pessoa votada para presidente, e em boletins distintos a pessoa votada para vice-presidente", para evitar qualquer possível empate entre candidatos do mesmo partido.

No entanto, continua a existir a possibilidade de nenhum candidato receber a maioria do número total de eleitores nomeados - atualmente, esse limiar crucial é de 270.

Isso aconteceu de facto em 1824, quando Andrew Jackson recebeu 99 votos, John Quincy Adams 84, William Crawford 41 e Henry Clay 37. Todos estes candidatos pertenciam ao mesmo partido político democrata-republicano, que estava dividido em fações regionais.

A 12ª Emenda estabelece que, nestes casos, a Câmara dos Representantes escolhe imediatamente o presidente por votação entre as três primeiras escolhas dos eleitores. As votações são efetuadas por estado, tendo cada estado um voto e sendo necessária uma maioria simples.

Isto significa que o Wyoming, o mais pequeno estado dos EUA em população, com menos de 600 mil habitantes, teria a mesma influência na escolha do novo presidente que a Califórnia, que tem quase 40 milhões de habitantes (apesar de o Wyoming nomear apenas três eleitores e a Califórnia 54).

Além disso, a escolha do novo presidente dependeria da composição da Câmara dos Representantes, que deverá ser votada em paralelo com as eleições presidenciais.

Qual a probabilidade de um empate?

Embora o empate seja improvável, não deixa de ser uma possibilidade a considerar, com vários cenários delineados pelo site 270toWin.

Um dos cenários é Trump vencer na Pensilvânia e na Geórgia, enquanto Harris assegura vitórias no Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada e um voto eleitoral no Nebraska, que a par do Maine é o único estado que divide a sua atribuição de eleitores.

Outro cenário, ainda mais improvável, é que Harris ganhe todos os estados que Biden ganhou, mais a Carolina do Norte, que as sondagens atuais indicam que poderá ir para os republicanos. Se Trump recuperasse então o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin, e ganhasse também o Nevada pela primeira vez, o resultado seria um empate 269-269.

Isto desencadearia uma "eleição contingente", com a Câmara dos Representantes encarregada de decidir o presidente dos EUA pela primeira vez em dois séculos, exigindo uma maioria simples de 26 estados para eleger o novo presidente.

Com o país fortemente dividido, os membros recém-empossados do Congresso dos EUA enfrentariam uma enorme pressão e, nalguns casos, poderiam ter de escolher entre apoiar o candidato do seu partido ou o candidato que obtivesse a maioria dos votos populares no seu próprio Estado (não existe qualquer obrigação de as delegações estaduais honrarem o vencedor da votação do seu Estado).

De acordo com uma análise do Serviço de Investigação do Congresso, esta situação ocorreria provavelmente a 6 de janeiro, logo que o Congresso determinasse que nenhum candidato tem a maioria.

Mais surpreendente ainda, o cenário de empate poderia levar à coabitação entre um presidente republicano e um vice-presidente democrata ou vice-versa.

De facto, de acordo com a 12ª Emenda, no caso de não haver maioria, o vice-presidente dos EUA é escolhido pelo Senado entre os dois candidatos com o maior número de votos eleitorais, tendo cada senador direito a um voto (o Senado dos EUA tem 100 membros, com cada estado a eleger dois).

Por último, o Senado pode selecionar um vice-presidente mesmo que haja um impasse na Câmara na eleição do presidente. Assim, se não for escolhido um presidente até ao dia da tomada de posse, 20 de janeiro, o vice-presidente recém-escolhido será o presidente interino. Este é um cenário que, atualmente, ninguém nos EUA consegue imaginar.