Equipas de salvamento retiram 30 corpos de um edifício enquanto Israel e o Hezbollah trocam disparos

Equipas de salvamento retiraram 30 corpos de um edifício de apartamentos atingido durante um ataque israelita contra a cidade de Barja, no Líbano, na terça-feira.

O representante da Defesa Civil do Líbano Mostafa Danaj revelou que alguns vizinhos disseram haver ainda mais pessoas desaparecidas em consequência do ataque, que ocorreu sem aviso prévio.

O exército israelita ainda não comentou a explosão, cujo alvo ainda não é conhecido.

Muhyiddin Al-Qalaaji, que mora neste edifício, estava a trabalhar quando a mulher o informou do ataque.

"Há muitos mortos e feridos", disse Al-Qalaaji, enquanto tentava salvar o que podia dos pertences da família, na manhã desta quarta-feira.

Israel tem vindo a bombardear partes do Líbano por via aérea, enquanto as tropas israelitas também estão a avançar para a parte sul do país.

Esta quarta-feira, o Hezbollah lançou dez rockets em direção a Israel, enquanto ambas as partes continuam a trocar disparos.

Uma parte de um rocket lançado pelo Hezbollah embateu num carro estacionado na cidade israelita de Ra'anana, no centro do país. Media israelitas também disseram que outros rockets atingiram uma área aberta perto do principal aeroporto de Israel, embora o aeroporto tenha dito que estava a funcionar normalmente.

Os serviços de salvamento do Magen David Adom de Israel disseram que não houve feridos neste ataque.

As duas partes têm-se confrontado desde que o Hezbollah começou a disparar rockets através da fronteira com Israel, na sequência do ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro do ano passado.

Israel concentrou tropas no Líbano em meados de setembro, enquanto continuava os ataques no norte de Gaza, matando centenas de civis.

Na terça-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, demitiu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, substituindo-o por Israel Katz.

Há receios de que a substituição de Gallant seja um sinal de que o líder israelita pretende avançar com os seus objectivos militares. Netanyahu e Gallant já se tinham desentendido sobre a guerra em Gaza, mas o primeiro-ministro evitou abandonar o rival antes das eleições presidenciais americanas de terça-feira.

A demissão de Gallant levou a protestos em todo o país, com os manifestantes a defenderem um acordo de cessar-fogo que liberte os restantes reféns israelitas detidos em Gaza pelo Hamas.

Um acordo de cessar-fogo tem sido repetidamente bloqueado, com ambas as partes a não conseguirem chegar a um entendimento sobre as condições prévias necessárias para alcançar a paz temporária na região.

O anterior acordo de cessar-fogo foi promovido pela administração Biden. Esta quarta-feira de manhã, os media americanos anunciaram que Biden seria substituído por Donald Trump.