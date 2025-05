De Euronews

Dezenas de milhares de mascarados reuniram-se por toda a Alemanha para festejar o Carnaval, num ambiente de segurança apertada, e nem o mau tempo em Colónia ou Düsseldorf os dissuadiu.

A presidente da Câmara de Colónia, Henriette Reker, afirmou que o Carnaval chegou no momento certo.

“Estou convencida de que todos nós podemos usar um pouco de energia durante estas crises que estamos a viver”, disse, acrescentando que as pessoas celebram com consciência do que está a acontecer no mundo, “mas que não estão paralisadas”.

Nas ruas de Colónia, além de 1.400 funcionários públicos, mais 200 do que no ano passado, estiveram 300 funcionários do serviço de ordem pública e mais de 1.000 funcionários de empresas de segurança privada.

As celebrações também tiveram lugar noutras cidades alemãs como Mainz, Trier e Koblenz.

