Vídeo. Dezenas de milhares de pessoas festejam o Carnaval na Alemanha

Alegrar o ambiente em tempos de crise: às 11:11, a nova época carnavalesca foi anunciada nos redutos da alegria tola. Milhares de pessoas mascaradas não se deixaram dissuadir pelo mau tempo em Colónia e Düsseldorf. Os sacos do lixo foram particularmente populares nos quiosques desta vez - como um sobretudo contra a chuva.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A presidente da Câmara de Colónia, Henriette Reker (apartidária), afirmou que o Carnaval chegou na altura certa: “Estou convencida de que todos nós podemos usar um pouco de energia nestas muitas crises que estamos a viver”. As pessoas festejam com consciência do que se está a passar no mundo, “mas não estamos paralisados”.

Dezenas de milhares de mascarados voltaram a reunir-se em Colónia. Além de 1.400 funcionários públicos, mais 200 do que no ano passado, 300 funcionários do serviço de ordem pública e mais de 1.000 funcionários de empresas de segurança privadas também saíram às ruas.

No reduto carnavalesco de Mainz, a quinta temporada foi recebida com o Narrhallamarsch e um triplo Helau estrondoso. Também houve celebrações em Trier e Koblenz.