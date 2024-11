Comissão Europeia, Prodi e Monti apelam ao PPE e ao S&D: "A responsabilidade prevalece sobre Fitto e Ribera"

De Euronews

Segundo os dois ex-primeiros-ministros italianos, personalidades de referência da política europeia, a não nomeação dos dois vice-presidentes poderá levar à queda da Comissão von der Leyen 2.

"Confiamos que, face a candidatos qualificados como Teresa Ribera ou Raffaele Fitto, as tensões internas não prevalecerão, nomeadamente entre os grupos considerados mais pró-europeus, como o Popular e os Socialistas". Romano Prodi e Mario Monti, numa nota conjunta, divulgada na terça-feira, sobre as nomeações dos vice-presidentes da Comissão Europeia.

Os dois pesos pesados da política europeia, Prodi, presidente da Comissão entre 1999 e 2004, e Monti que foi duas vezes comissário entre 1995 e 2004 - apelaram ao "sentido de responsabilidade" dos eurodeputados que fazem parte da frágil maioria Ursula, e que foi chamada a chegar a um acordo sobre as vice-presidências.

Palavras que ecoam as pronunciadas, com mais calma, na semana passada pelo presidente da república italiano, Sergio Mattarella, que felicitou Fitto "por uma nomeação tão importante para Itália", apelando à ordem nacional.

De acordo com os antigos primeiros-ministros, as tensões destas semanas "podem mesmo resultar na queda da Comissão von der Leyen 2, após uma gestação de cinco meses e mesmo antes da sua entrada em funções, precisamente quando as mudanças na política americana nos obrigam a construir uma Europa mais forte e mais coesa".

À espera de um acordo

O impasse sobre as vice-presidências executivas poderá ser desbloqueado na quarta-feira. O otimismo está a ser filtrado, enquanto a luz verde para as nomeações é aguardada há uma semana pelas comissões competentes, após as audições preliminares de 12 de novembro.

O jogo continua em aberto entre os aliados da maioria Ursula, os Socialistas (S&D), os Populares (PPE) e os Liberais (Renew), cujos líderes ainda não chegaram a acordo sobre as nomeações de Raffaele Fitto(Fratelli d'Italia) e da espanhola Teresa Ribera (PSOE). Em causa está também a nomeação do húngaro Olivér Várhelyi como Comissário para a Saúde e o Bem-Estar dos Animais, que foi ouvido numa audição a 7 de novembro.

Teresa Ribera Rodriguez, candidata espanhola à vice-presidência executiva da UE, em audiência no Parlamento Europeu em Bruxelas, Bélgica, terça-feira, 12 de novembro de 2024 Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP

Os eurodeputados socialistas espanhóis (a segunda maior bancada do Parlamento Europeu) receiam que a nomeação do ministro de Meloni conduza a uma viragem excessiva para a direita da Comissão. Por outro lado, o Partido Popular opõe-se à nomeação da socialista Teresa Ribera, vice-primeira-ministra do governo Sanchez e ministra da Transição Ecológica, criticada pela forma como lidou com as inundações em Valência.

A secretária do PD, Elly Schlein, apontou nos últimos dias o dedo ao Partido Popular, por " tentar alargar estruturalmente a maioria", reiterando que "o problema nunca foi Fitto e as suas delegações". A referência é às tensões da semana passada, quando o grupo presidido por Manfred Weber votou a favor de alterações de direita que enfraqueceram a lei da desflorestação.

Perante as portas abertas a novas alianças pelo PPE europeu, os aliados estão a tentar chegar a um acordo sobre um documento comum com base no programa já apresentado por von der Leyen. O objetivo é manter o alcance do Partido Popular fora da ala mais conservadora e reacionária do parlamento europeu.

Sanchez abre-se a Fitto para desbloquear Ribera

A aprovação do pacote de seis vice-presidentes (para além de Fitto e Ribera, Kaja Kallas, Roxana Mînzatu, Stéphane Séjourné, Henna Virkkunen) é também desejada pelos líderes europeus presentes no G20, no Rio de Janeiro.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, que se encontrou com von der Leyen na cidade brasileira, abriu-se à nomeação de Fitto, na esperança de pôr fim ao jogo de vetos cruzados com o Partido Popular e desbloquear a nomeação de Ribera. O desanuviamento é visível, apesar das críticas a um "mau candidato" formuladas pelo dirigente do Partido Popular , Alberto Nuñez Feijoo, no Congresso de Madrid, na quarta-feira de manhã, quando Ribera foi chamado a prestar contas pela gestão dos trágicos acontecimentos de Valência.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, numa cimeira da UE em Madrid, Espanha, sábado, 3 de julho de 2023 AP Photo/Bernat Armangue

No entanto, o veto dos espanhóis não deverá bloquear o Popular Europeu, pelo menos na opinião de Antonio Tajani. O ministro dos negócios estrangeiros e vice- primeiro-ministro (na quota do PPE) disse numa entrevista ao La Stampa que "o Partido Popular espanhol quer esperar que o Ministro Ribera dê explicações no Parlamento sobre as inundações em Valência. Compreendo o seu ponto de vista, mas não se pode bloquear a Comissão", acrescentando que está "convencido de que os vetos caíram. A Comissão tem de começar no dia 1 de dezembro e é assim que vai ser".