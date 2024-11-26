Ofensiva russa na região ucraniana de Donetsk ganha força

As forças russas estão a fazer avanços táticos na região ocidental de Donetsk, no leste da Ucrânia. Estão agora a avançar para os arredores de Velyka Novosilka - uma povoação a leste da zona fronteiriça Donetsk-Zaporíjia.

Com o ritmo atual dos avanços de Moscovo, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um grupo de reflexão com sede em Washington identificou várias linhas de ação potenciais para o comando militar russo.

As tropas russas podem deslocar-se para oeste de Kurakhove, ao longo da estrada H15, onde já tomaram algumas posições. Isto daria às forças de Moscovo uma posição mais forte a partir da qual poderiam rodear uma cadeia de povoações ao longo da estrada a noroeste e nordeste de Vuhledar.

Poderão também continuar a avançar para oeste ao longo da estrada em direção a Andriivka enquanto atacam a bolsa a nordeste de Vuhledar, tentando forçar as tropas ucranianas a retirar para oeste para evitar o cerco.

Tal manobra poderia permitir às tropas russas assumir posições táticas na zona e nivelar a linha da frente de Sontsivka a Kostyantynopolske, empurrando-as cerca de 23 qulómetros para o leste da fronteira da região de Donetsk-Dnipropetrovsk no seu ponto mais próximo.

Uma mulher caminha em frente ao hotel Druzhba, destruído por ataques aéreos russos em Pokrovsk, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 George Ivanchenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

A conquista de todo o território das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk dentro das suas fronteiras administrativas tem sido a principal prioridade do Kremlin desde a invasão inicial da Rússia, há mais de uma década.

O ISW salienta que a Rússia teria de capturar mais de 8000 quilómetros quadrados de território para atingir o objetivo do Kremlin de se apoderar apenas da totalidade de Donetsk.

Mas, ao mesmo tempo, a agência noticiosa Reuters informou que o ritmo atual dos avanços russos na Ucrânia é o mais rápido desde os primeiros dias da invasão em grande escala, no início de 2022.

A cidade de Zaporizhzhia está em perigo?

Os militares ucranianos continuam a alertar para potenciais operações terrestres russas contra a cidade de Zaporíjia, cerca de 30 quilómetros da atual linha da frente.

O calendário e a possível escala desta potencial ofensiva permanecem pouco claros, também devido à incursão da Ucrânia na região russa de Kursk.

Um comandante de brigada ucraniana declarou que a incursão em Kursk interrompeu os planos russos iniciais para um assalto à cidade de Zaporíjia e que o comando militar russo transferiu para a região de Kursk cerca de metade dos 20 000-30 000 efetivos russos inicialmente reunidos para o assalto a Zaporíjia.

Nesta foto fornecida pelo serviço de imprensa da 65.ª Brigada Mecanizada da Ucrânia a 19 de novembro de 2024, soldados ucranianos participam num treino em Zaporíjia Ukraine's 65th Mechanised Brigade/Ukraine's 65th Mechanised Brigade

O comandante do batalhão referiu que a continuação dos esforços russos em Kursk pode atrasar uma ofensiva em Zaporíjia e que as forças russas podem também conduzir o ataque com um grupo de forças mais pequeno do que o inicialmente previsto.

O The Economist, citando fontes dos serviços secretos ucranianos, noticiou no domingo que as forças russas estão a preparar-se para uma futura operação ofensiva contra a cidade com um máximo de 130 mil efetivos.

Intensificação dos ataques aéreos

Entretanto, a Rússia lançou 188 drones contra a maioria das regiões da Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana na terça-feira, sublinhando que se trata de um número recorde de drones num único ataque. O alerta de ataque aéreo só na região de Kiev durou mais de sete horas durante a noite.

A maioria dos drones foi intercetada, de acordo com as autoridades, mas edifícios de apartamentos e infraestruturas críticas, como a rede elétrica nacional, foram danificados. Não houve registo imediato de vítimas nas 17 regiões visadas.

A Ucrânia está a enfrentar um inverno difícil - o seu terceiro no meio da invasão em grande escala e dos esforços de Moscovo para destruir as infraestruturas energéticas do país e desgastar a vontade de resistência dos ucranianos.