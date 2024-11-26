Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ofensiva russa na região ucraniana de Donetsk ganha força

Pipa Vasyl, um polícia dos "Anjos Brancos", conduz uma carrinha blindada durante uma evacuação em Kurakhove, na região de Donetsk, Ucrânia, a 4 de novembro de 2024
Pipa Vasyl, um polícia dos "Anjos Brancos", conduz uma carrinha blindada durante uma evacuação em Kurakhove, na região de Donetsk, Ucrânia, a 4 de novembro de 2024 Direitos de autor  Anton Shtuka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Anton Shtuka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
De Sasha Vakulina
Publicado a
As tropas russas continuam a avançar no leste da Ucrânia, registando avanços significativos na região ocidental de Donetsk. Podem agora aproximar-se e ameaçar importantes linhas de comunicação terrestres ucranianas que vão até à parte oriental de Dnipropetrovsk e Zaporíjia.

As forças russas estão a fazer avanços táticos na região ocidental de Donetsk, no leste da Ucrânia. Estão agora a avançar para os arredores de Velyka Novosilka - uma povoação a leste da zona fronteiriça Donetsk-Zaporíjia.

Com o ritmo atual dos avanços de Moscovo, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um grupo de reflexão com sede em Washington identificou várias linhas de ação potenciais para o comando militar russo.

As tropas russas podem deslocar-se para oeste de Kurakhove, ao longo da estrada H15, onde já tomaram algumas posições. Isto daria às forças de Moscovo uma posição mais forte a partir da qual poderiam rodear uma cadeia de povoações ao longo da estrada a noroeste e nordeste de Vuhledar.

Poderão também continuar a avançar para oeste ao longo da estrada em direção a Andriivka enquanto atacam a bolsa a nordeste de Vuhledar, tentando forçar as tropas ucranianas a retirar para oeste para evitar o cerco.

Tal manobra poderia permitir às tropas russas assumir posições táticas na zona e nivelar a linha da frente de Sontsivka a Kostyantynopolske, empurrando-as cerca de 23 qulómetros para o leste da fronteira da região de Donetsk-Dnipropetrovsk no seu ponto mais próximo.

Uma mulher caminha em frente ao hotel Druzhba, destruído por ataques aéreos russos em Pokrovsk, segunda-feira, 11 de novembro de 2024
Uma mulher caminha em frente ao hotel Druzhba, destruído por ataques aéreos russos em Pokrovsk, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 George Ivanchenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

A conquista de todo o território das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk dentro das suas fronteiras administrativas tem sido a principal prioridade do Kremlin desde a invasão inicial da Rússia, há mais de uma década.

O ISW salienta que a Rússia teria de capturar mais de 8000 quilómetros quadrados de território para atingir o objetivo do Kremlin de se apoderar apenas da totalidade de Donetsk.

Mas, ao mesmo tempo, a agência noticiosa Reuters informou que o ritmo atual dos avanços russos na Ucrânia é o mais rápido desde os primeiros dias da invasão em grande escala, no início de 2022.

A cidade de Zaporizhzhia está em perigo?

Os militares ucranianos continuam a alertar para potenciais operações terrestres russas contra a cidade de Zaporíjia, cerca de 30 quilómetros da atual linha da frente.

O calendário e a possível escala desta potencial ofensiva permanecem pouco claros, também devido à incursão da Ucrânia na região russa de Kursk.

Um comandante de brigada ucraniana declarou que a incursão em Kursk interrompeu os planos russos iniciais para um assalto à cidade de Zaporíjia e que o comando militar russo transferiu para a região de Kursk cerca de metade dos 20 000-30 000 efetivos russos inicialmente reunidos para o assalto a Zaporíjia.

Nesta foto fornecida pelo serviço de imprensa da 65.ª Brigada Mecanizada da Ucrânia a 19 de novembro de 2024, soldados ucranianos participam num treino em Zaporíjia
Nesta foto fornecida pelo serviço de imprensa da 65.ª Brigada Mecanizada da Ucrânia a 19 de novembro de 2024, soldados ucranianos participam num treino em Zaporíjia Ukraine's 65th Mechanised Brigade/Ukraine's 65th Mechanised Brigade

O comandante do batalhão referiu que a continuação dos esforços russos em Kursk pode atrasar uma ofensiva em Zaporíjia e que as forças russas podem também conduzir o ataque com um grupo de forças mais pequeno do que o inicialmente previsto.

O The Economist, citando fontes dos serviços secretos ucranianos, noticiou no domingo que as forças russas estão a preparar-se para uma futura operação ofensiva contra a cidade com um máximo de 130 mil efetivos.

Intensificação dos ataques aéreos

Entretanto, a Rússia lançou 188 drones contra a maioria das regiões da Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana na terça-feira, sublinhando que se trata de um número recorde de drones num único ataque. O alerta de ataque aéreo só na região de Kiev durou mais de sete horas durante a noite.

A maioria dos drones foi intercetada, de acordo com as autoridades, mas edifícios de apartamentos e infraestruturas críticas, como a rede elétrica nacional, foram danificados. Não houve registo imediato de vítimas nas 17 regiões visadas.

A Ucrânia está a enfrentar um inverno difícil - o seu terceiro no meio da invasão em grande escala e dos esforços de Moscovo para destruir as infraestruturas energéticas do país e desgastar a vontade de resistência dos ucranianos.

Outras fontes • AP

