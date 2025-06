Imran Khan e a mulher acusados de terrorismo após protestos no Paquistão

PUBLICIDADE

A polícia paquistanesa apresentou várias acusações contra o antigo primeiro-ministro Imran Khan, a sua mulher Bushra Bibi e outros por incitarem à violência durante os protestos que causaram seis mortos e vários feridos, informaram as autoridades na quinta-feira.

As manifestações foram alimentadas pela raiva contínua contra a prisão de Khan desde agosto de 2023, que os seus apoiantes afirmam ter motivações políticas. O antigo primeiro-ministro tem mais de 150 processos judiciais contra ele.

Bibi, que está em liberdade sob fiança num caso de corrupção, levou milhares de apoiantes de Khan de Khyber Pakhtunkhwa a Islamabad, exigindo a sua libertação.

A manifestação tornou-se violenta, com confrontos que resultaram na morte de quatro agentes de segurança e dois manifestantes.

A polícia de Islamabad acusou os apoiantes de Khan de terem conduzido um veículo contra as forças de segurança e cerca de 1.000 manifestantes foram detidos desde domingo.

As autoridades acusaram agora Khan, Bibi e outros, ao abrigo da legislação antiterrorista, de incitarem a ataques contra as forças de segurança e de perturbarem a ordem pública.

O ministro do Planeamento e do Desenvolvimento do Paquistão, Ahsan Iqbal, afirmou que os manifestantes estavam armados e que as manifestações não eram pacíficas. Negou as alegações do partido de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, segundo as quais a polícia teria utilizado balas reais e matado vários manifestantes.

Os protestos surgem na sequência de uma série de confrontos sectários no distrito de Kurram, no início do mês, que mataram 42 xiitas, dando origem a atos de retaliação que causaram a morte de dezenas de outras pessoas.

Na quinta-feira, mais oito pessoas foram mortas em novos atos de violência sectária em Kurram, segundo a polícia.

Num incidente separado, o jornalista Matiullah Jan foi acusado de terrorismo depois de ter sido acusado de se recusar a parar num posto de controlo, de ter roubado uma arma a um agente e de estar "bêbado".

Jan, atualmente sob custódia policial, nega as alegações e a sua família afirma que foi raptado antes de ser acusado.

A atual instabilidade política afetou a economia do Paquistão, tendo a bolsa de valores do país perdido mais de 1,7 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) na terça-feira. No entanto, recuperou na quinta-feira, ultrapassando os 100.000 pontos pela primeira vez. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif afirmou que a recuperação era um sinal de melhoria da economia.