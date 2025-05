Dezenas de mortos no sudoeste do Paquistão após um atentado à bomba

De Daniel Bellamy com

Um bombista suicida fez-se explodir numa estação de comboios no sudoeste do Paquistão, matando pelo menos 24 pessoas, incluindo agentes de segurança, e ferindo cerca de 50 outras, algumas em estado crítico, segundo as autoridades.

O atentado ocorreu quando cerca de 100 passageiros esperavam por um comboio que viajaria de Quetta, a capital da província do Baluchistão, para a cidade-guarnição de Rawalpindi, segundo Hamza Shafqaat, um alto funcionário do governo.

Um grupo separatista, o Exército de Libertação do Baluchistão, reivindicou o ataque num comunicado, afirmando que um bombista suicida tinha como alvo as tropas presentes na estação ferroviária. O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), um grupo ilegal, há muito que se insurge contra a independência de Islamabad.

Segundo a polícia, cerca de uma dúzia de elementos das forças de segurança encontram-se também entre os mortos.

Imagens de televisão mostraram a estrutura de aço do teto da plataforma destruída e uma banca de chá destruída, enquanto as bagagens se encontravam espalhadas pelo local.

Ayesha Faiz, um oficial da polícia de Quetta, disse que alguns dos passageiros gravemente feridos morreram num hospital, aumentando o número de mortos.

Shahid Rind, um porta-voz do governo, disse que todos os feridos foram transportados para hospitais para tratamento.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif denunciou o atentado numa declaração, afirmando que os autores do ataque "pagarão um preço muito elevado por isso", acrescentando que as forças de segurança estavam determinadas a eliminar "a ameaça do terrorismo".

O atentado ocorreu pouco mais de uma semana depois de uma potente bomba presa a uma mota ter explodido perto de um veículo que transportava agentes da polícia encarregados de proteger os trabalhadores da poliomielite no Baluchistão, matando nove pessoas, incluindo cinco crianças.

O Baluchistão, rico em petróleo e minerais, é a maior província do Paquistão, mas também a menos povoada. É também um centro para a minoria étnica baloch do país, cujos membros dizem ser vítimas de discriminação e exploração por parte do governo central. Para além dos grupos separatistas, os militantes islâmicos também operam na província.

O ELB tem frequentemente como alvo as forças de segurança e os estrangeiros, em especial os cidadãos chineses que se encontram no Paquistão no âmbito da iniciativa multibilionária de Pequim "Uma Faixa, Uma Rota", que está a construir grandes projectos de infra-estruturas. O grupo exige frequentemente a suspensão de todos os projectos financiados pela China e que os trabalhadores abandonem o Paquistão para evitar novos ataques.

No mês passado, o BLA reivindicou a responsabilidade por um atentado suicida que teve como alvo um comboio de cidadãos chineses à porta do aeroporto de Karachi, causando duas mortes. Desde então, Pequim pediu ao Paquistão que garantisse a segurança dos seus cidadãos que trabalham em vários projectos no Baluchistão e noutras partes do país.