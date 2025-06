Dois ataques suicidas em base militar paquistanesa causam pelo menos 18 mortos

PUBLICIDADE

Pelo menos 18 morreram num duplo atentado suicida que teve como alvo uma base militar no noroeste do Paquistão, na terça-feira. Entre os mortos estão cinco soldados e 13 civis.

Dois atentados suicidas destruíram um muro numa base militar antes de outros atacantes invadirem o recinto e serem repelidos com violência. Cerca de 40 outras pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades e um hospital local.

Jaish Al-Fursan, um grupo afiliado aos talibãs paquistaneses, reivindicou a responsabilidade pelo ataque em Bannu e afirmou que dezenas de membros das forças de segurança paquistanesas foram mortos.

Trata-se do terceiro ataque de militantes no Paquistão desde o início do mês sagrado muçulmano do Ramadão.

As forças armadas não confirmaram de imediato a existência de vítimas, mas o Hospital Distrital de Bannu afirmou que pelo menos 12 pessoas morreram, das quais pelo menos quatro eram crianças.

Bannu situa-se na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, que faz fronteira com o Afeganistão, onde atuam vários grupos armados.

Os militantes atacaram Bannu várias vezes. Em novembro passado, um carro-bomba suicida matou 12 soldados e feriu vários outros num posto de segurança.

Em julho, um bombista suicida detonou o seu veículo carregado de explosivos e outros militantes abriram fogo junto ao muro exterior das instalações militares.