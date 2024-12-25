PUBLICIDADE

Os ataques aéreos do Paquistão no leste do Afeganistão mataram 46 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, disse um funcionário do governo talibã na quarta-feira.

Hamdullah Fitrat, o porta-voz adjunto dos Taliban, disse que seis pessoas também ficaram feridas na província de Paktika, na fronteira com o Paquistão.

O governo talibã denunciou o ataque, afirmando na terça-feira que a maioria das vítimas eram refugiados da região do Waziristão e prometendo retaliação.

Os oficiais de segurança paquistaneses, que falaram sob condição de anonimato, de acordo com os regulamentos, disseram à AP que a operação de terça-feira tinha como objetivo desmantelar uma instalação de treino e matar insurgentes na província.

Entretanto, numa declaração, Mohammad Khurasani, porta-voz dos Talibãs paquistaneses ou Tehreek-e-Taliban Pakistan, afirmou que 50 pessoas, incluindo 27 mulheres e crianças, morreram nos ataques.

O TTP é um grupo distinto, mas também um aliado próximo dos talibãs afegãos, que tomaram o poder no Afeganistão em agosto de 2021.

O Paquistão não comentou os ataques. No entanto, na quarta-feira, o exército paquistanês disse que as forças de segurança mataram 13 insurgentes em uma operação baseada em inteligência no Waziristão do Sul no Paquistão, um distrito localizado ao longo da fronteira com Paktika.

Os ataques são susceptíveis de agravar ainda mais as tensões entre os dois países. Em março, o Paquistão afirmou que tinham sido efectuados ataques com base nos serviços secretos nas regiões fronteiriças do Afeganistão.

Nas últimas duas décadas, o Paquistão tem sido palco de inúmeros ataques de militantes, mas nos últimos meses registou-se um aumento. O último foi este fim de semana, quando pelo menos 16 soldados paquistaneses foram mortos quando o TTP atacou um posto de controlo no noroeste do país.

As autoridades paquistanesas acusaram os talibãs de não fazerem o suficiente para combater a atividade militante do outro lado da fronteira comum, uma acusação que o governo afegão dos talibãs nega, afirmando que não permite que ninguém realize ataques contra qualquer país.