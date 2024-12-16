Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Vários soldados norte-coreanos mortos e feridos em combates com as forças ucranianas

Soldados norte-coreanos com uniformes históricos marcham durante um desfile na Praça Kim Il Sung, sábado, 10 de outubro de 2015, em Pyongyang, Coreia do Norte.
Soldados norte-coreanos com uniformes históricos marcham durante um desfile na Praça Kim Il Sung, sábado, 10 de outubro de 2015, em Pyongyang, Coreia do Norte. Direitos de autor  Wong Maye-E/AP
Direitos de autor Wong Maye-E/AP
De Sasha Vakulina
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

As unidades norte-coreanas que lutam pela Rússia sofreram perdas de pelo menos 30 soldados, mortos ou feridos, na região russa de Kursk durante o fim de semana, informou a inteligência militar ucraniana na segunda-feira.

PUBLICIDADE

As unidades norte-coreanas que lutam por Moscovo sofreram perdas de pelo menos 30 soldados, mortos ou feridos, na região russa de Kursk, durante o fim de semana. A informação foi avançada pela principal direção dos serviços de informação militar da Ucrânia (HUR).

É a primeira vez que Kiev refere perdas norte-coreanas desta dimensão e com algum pormenor.

"Devido às perdas, os grupos de assalto estão a ser reabastecidos com pessoal novo, em particular da 94ª brigada separada do exército da RPDC, para continuar as operações de combate ativas na região de Kursk", afirmou a agência de informação ucraniana num comunicado, sem fornecer provas.

Após os ataques maciços do fim de semana passado, as forças ucranianas também divulgaram imagens e vídeos de soldados russos e norte-coreanos mortos na região de Kursk.

A Euronews não conseguiu verificar de forma independente estas alegações.

A HUR noticiou as perdas após a declaração do presidente Volodymyr Zelenskyy de que um "número significativo" de soldados norte-coreanos começou a combater ao lado das forças russas em operações de assalto em Kursk. "Os russos incluem-nos em unidades combinadas e utilizam-nos em operações na região de Kursk", afirmou.

As tropas norte-coreanas ainda não se juntaram às forças russas em nenhuma outra área da frente de batalha, mas Zelenskyy disse que isso pode mudar. "E se isto não é uma escalada, então o que é a escalada de que tantos têm falado?", qestionou.

Os primeiros confrontos entre tropas norte-coreanas e ucranianas em Kursk, na Rússia, foram registados no início de novembro. Zelenskyy declarou, a 1 de dezembro, que soldados norte-coreanos já tinham sido mortos a combater pela Rússia, mas não especificou números.

As autoridades ucranianas e ocidentais estimam que mais de 10 000 soldados norte-coreanos se encontravam reunidos em Kursk, com o objetivo de ajudar as forças russas na sua tentativa de expulsar as forças ucranianas do território russo.

Tropas norte-coreanas abriram fogo contra unidade russa afirmam ucranianos

Ainda no sábado, o HUR informou que as forças norte-coreanas que operam em Kursk dispararam recentemente contra veículos do batalhão checheno "Akhmat" Spetsnaz e mataram oito elementos chechenos num incidente de fogo amigo, provavelmente causado pela barreira linguística entre as duas unidades.

O HUR observou que a falta de capacidade de comunicação efetiva dificulta a coordenação de combate entre as duas tropas.

A Direção Principal dos Serviços de Informações Militares da Ucrânia afirmou também que os militares russos estabeleceram protocolos de proteção especiais nos locais onde se encontra pessoal norte-coreano.

De acordo com estes protocolos, os soldados russos devem ser submetidos a inspeções antes de entrarem nessas áreas e os seus telefones e dispositivos eletrónicos são confiscados.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Comandante dos EUA: Rússia vai fornecer caças à Coreia do Norte em troca de envio de tropas

Ucrânia produz folhetos e vídeos para encorajar soldados norte-coreanos a desertarem

Ataques russos na Ucrânia fazem cinco mortos e dezenas de feridos