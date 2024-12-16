Vários soldados norte-coreanos mortos e feridos em combates com as forças ucranianas

PUBLICIDADE

As unidades norte-coreanas que lutam por Moscovo sofreram perdas de pelo menos 30 soldados, mortos ou feridos, na região russa de Kursk, durante o fim de semana. A informação foi avançada pela principal direção dos serviços de informação militar da Ucrânia (HUR).

É a primeira vez que Kiev refere perdas norte-coreanas desta dimensão e com algum pormenor.

"Devido às perdas, os grupos de assalto estão a ser reabastecidos com pessoal novo, em particular da 94ª brigada separada do exército da RPDC, para continuar as operações de combate ativas na região de Kursk", afirmou a agência de informação ucraniana num comunicado, sem fornecer provas.

Após os ataques maciços do fim de semana passado, as forças ucranianas também divulgaram imagens e vídeos de soldados russos e norte-coreanos mortos na região de Kursk.

A Euronews não conseguiu verificar de forma independente estas alegações.

A HUR noticiou as perdas após a declaração do presidente Volodymyr Zelenskyy de que um "número significativo" de soldados norte-coreanos começou a combater ao lado das forças russas em operações de assalto em Kursk. "Os russos incluem-nos em unidades combinadas e utilizam-nos em operações na região de Kursk", afirmou.

As tropas norte-coreanas ainda não se juntaram às forças russas em nenhuma outra área da frente de batalha, mas Zelenskyy disse que isso pode mudar. "E se isto não é uma escalada, então o que é a escalada de que tantos têm falado?", qestionou.

Os primeiros confrontos entre tropas norte-coreanas e ucranianas em Kursk, na Rússia, foram registados no início de novembro. Zelenskyy declarou, a 1 de dezembro, que soldados norte-coreanos já tinham sido mortos a combater pela Rússia, mas não especificou números.

As autoridades ucranianas e ocidentais estimam que mais de 10 000 soldados norte-coreanos se encontravam reunidos em Kursk, com o objetivo de ajudar as forças russas na sua tentativa de expulsar as forças ucranianas do território russo.

Tropas norte-coreanas abriram fogo contra unidade russa afirmam ucranianos

Ainda no sábado, o HUR informou que as forças norte-coreanas que operam em Kursk dispararam recentemente contra veículos do batalhão checheno "Akhmat" Spetsnaz e mataram oito elementos chechenos num incidente de fogo amigo, provavelmente causado pela barreira linguística entre as duas unidades.

O HUR observou que a falta de capacidade de comunicação efetiva dificulta a coordenação de combate entre as duas tropas.

A Direção Principal dos Serviços de Informações Militares da Ucrânia afirmou também que os militares russos estabeleceram protocolos de proteção especiais nos locais onde se encontra pessoal norte-coreano.

De acordo com estes protocolos, os soldados russos devem ser submetidos a inspeções antes de entrarem nessas áreas e os seus telefones e dispositivos eletrónicos são confiscados.