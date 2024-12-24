Esta cidade europeia tornou os transportes públicos gratuitos há um ano. Eis o que aconteceu a seguir

PUBLICIDADE

A utilização dos transportes públicos em Montpellier aumentou um terço depois de terem sido tornados gratuitos há um ano, revelam novos números.

As autoridades da cidade, de 510.000 habitantes, diz ter registado 110 milhões de viagens na rede de transportes públicos desde que este novo regime entrou em vigor, a 21 de dezembro de 2023, em comparação com 84 milhões de viagens em 2019.

"Transportes públicos gratuitos significa tomar medidas para o futuro de nossos filhos e netos diante dos desafios das mudanças climáticas, tornando a mobilidade livre de CO2 acessível a todos", disse Michaël Delafosse, presidente da Câmara de Montpellier, e Julie Frêche, vice-presidente da Área Metropolitana, num comunicado conjunto.

Como é que Montpellier tornou os transportes públicos gratuitos?

O plano para tornar os transportes públicos gratuitos para todos os residentes tem sido gradual. Em 2020, os transportes passaram a ser gratuitos aos fins de semana e, no ano seguinte, a medida foi alargada aos menores de 18 anos às pessoas com mais de 65 anos.

Dois anos mais tarde, entrou em vigor o ambicioso plano de universalização, tornando Montpellier a maior cidade europeia a aplicá-lo.

Apenas os residentes são elegíveis e devem inscrever-se com um documento de identificação com fotografia e um comprovativo de morada em troca de um passe gratuito. O passe deve ser passar num leitor em todas as viagens para que a cidade possa registar as estatísticas de utilização.

Os políticos afirmam que a crise climática foi uma das principais razões para a introdução da medida, uma vez que pretendiam incentivar a adoção de transportes mais ecológicos para reduzir as emissões e a poluição atmosférica na cidade.

Pretendiam também aliviar o custo de vida, salientando que uma família de quatro pessoas pode poupar 1.470 euros por ano com esta medida.

Como são financiados os transportes públicos gratuitos?

No entanto, os transportes públicos continuam a ter de ser pagos de alguma forma. Em França, existem três fontes principais de financiamento. Uma delas são as receitas comerciais, como os bilhetes, que Montpellier ainda cobra aos não residentes.

É também aplicada uma taxa aos empregadores com pelo menos 11 trabalhadores para financiar os transportes públicos e os serviços de mobilidade. Por último, o financiamento público é obtido junto das coletividades locais.

Os críticos da gratuitidade argumentam que o custo é suportado pelo contribuinte e que pode desincentivar o investimento em sistemas de transportes públicos.

Mas Montpellier aponta para o seu plano de investimento de mil milhões de euros em transportes ao longo de seis anos, com verbas destinadas a ciclovias e à partilha de automóveis.

Embora Montpellier possa ser a maior cidade a implementar a gratuitidade dos transportes públicos, está longe de ser a primeira na Europa a fazê-lo.

Tallinn, na Estónia, abriu o caminho em 2013. Desde então, várias outras cidades e vilas criaram os seus próprios programas, enquanto dois países europeus entraram em ação. O Luxemburgo tornou os elétricos, autocarros e metros gratuitos para todos em 2020 e Malta seguiu-lhe o exemplo em 2022.