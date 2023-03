O país mais rico do mundo tornou o transporte público gratuito: Quais são as consequências?

Em 2020, o Luxemburgo tornou-se o primeiro país do mundo a eliminar as tarifas de todos os transportes públicos. Três anos mais tarde, os residentes elogiam a decisão.

O sistema permite-lhes "viajar facilmente", além de ser "muito positivo para o ambiente". Para outros, o sistema passou a ser visto como um "direito fundamental".

Eis como o esquema de transporte gratuito funciona e foi recebido.

Porque é que o Luxemburgo introduziu o transporte gratuito?

A decisão foi introduzida gradualmente para travar o problema do excesso de carro no país.

Em 2020, o Luxemburgo tinha a maior densidade de carros da UE: 696 por 1.000 pessoas contra a média de 560.

Os residentes dizem que o transporte gratuito os encoraja a deixar os seus carros em casa.

"Uma vez que é gratuito, é mais fácil tomar uma decisão rapidamente, escolher entre transporte público ou automóvel privado", diz o contabilista Edgar Bisenius. "Isto significa que é muito positivo para o ambiente e prático".

No entanto, há quem diga que os carros ainda dominam as estradas. "A cultura do carro ainda está muito presente e ainda é bastante complicado atrair pessoas para os transportes públicos", diz Merlin Gillard, um investigador especialista em transportes públicos.

Como o esquema foi introduzido durante a pandemia, não é fácil medir o seu impacto.

Dados provenientes de outros países sugerem que o impacto do transporte gratuito na sustentabilidade pode ser mínimo. Desde a introdução dos transportes públicos gratuitos em 2013, a capital da Estónia, Talin, tem assistido a um aumento da utilização do automóvel.

Pensa-se que o impacto social da poupança de custos seja mais significativo.

Para o professor luxemburguês Ben Dratwicki : "Esta é uma boa iniciativa, que favorece e fortalece o setor público". Aos seus olhos, o sistema tornou-se cimentado como um direito. "O transporte é um direito fundamental para os residentes. Se têm o direito de trabalhar, também têm o direito de chegar ao trabalho sem demasiados custos".

Como funciona o esquema de transporte gratuito do Luxemburgo?

Desde 29 de fevereiro de 2020, todas as formas de transporte público - incluindo autocarros, comboios e elétricos - são gratuitos, tanto para residentes como para turistas.

O esquema aplica-se a todo o país e os passageiros só precisam de comprar um bilhete se quiserem viajar em primeira classe.

As receitas dos bilhetes eram anteriormente de 41 milhões de euros por ano no Luxemburgo - uma fração dos mais de 500 milhões de euros do custo de funcionamento de todo o sistema de transportes públicos do país.

"É um custo considerável, mas é pago por todos os contribuintes", explica François Bausch, vice primeiro-ministro luxemburguês. "Há mais equidade porque obviamente aqueles que pagam poucos impostos não pagam nada ou muito pouco neste sistema". E aqueles que pagam mais impostos têm uma etiqueta de preço que pode ser um pouco mais elevada".

O investimento no sistema de transportes do país não abrandou. O país tem feito investimentos recorde na melhoria da sua rede ferroviária.

O Luxemburgo está ligado ao resto da Europa?

O Luxemburgo está bem ligado a outras partes da Europa por transportes públicos. O país tem ligações com a França através do TGV. Paris fica apenas a duas horas de distância de comboio. Também está ligado à Alemanha através de comboios de alta velocidade ICE. Os comboios circulam da cidade do Luxemburgo para Bruxelas a cada hora e para Liège a cada duas horas. Os residentes que vivem em cidades fronteiriças também beneficiam do esquema de transporte gratuito.

"Isto permite a todos os residentes fronteiriços, especialmente os da Bélgica, Alemanha e França, viajar facilmente", diz o trabalhador temporário Gauthier Moumkama. "E, para além disso, é uma boa forma de liberdade. Não temos isto em França. Há menos controladores, há menos complicações".

Contudo, uma vez que o esquema não se aplica através da fronteira, o seu impacto positivo na mobilidade limita-se àqueles que podem dar-se ao luxo de viver no país mais rico do mundo.

"Há muitas pessoas que vivem fora do Luxemburgo, que não podem pagar a habitação e que também têm de pagar o transporte", diz Gillard. "Portanto, é redistributivo, mas apenas até certo ponto".