Mestre do xadrez norueguês abandona torneio devido a uma disputa sobre as suas calças de ganga

A Federação Internacional de Xadrez disse num comunicado na sexta-feira que os seus regulamentos incluem um código de vestuário que proíbe os participantes de usarem calças de ganga no evento.

"O árbitro-chefe informou o Sr. Carlsen da infração, aplicou-lhe uma multa de 192 euros e pediu-lhe que mudasse de roupa", afirmou a federação no comunicado publicado no seu sítio Web. "Infelizmente, o Sr. Carlsen recusou e, como resultado, não foi emparelhado para a nona ronda. Esta decisão foi tomada de forma imparcial e aplica-se igualmente a todos os jogadores".

O grande mestre de xadrez norueguês, de 34 anos, disse num vídeo da sua aplicação de xadrez Take Take Take, que publicou na plataforma social X, que aceitava a multa de 192 euros, mas recusou-se a mudar de calças antes de abandonar a competição em Nova Iorque.

"Disse: 'Mudo amanhã, se não houver problema'", afirmou Carlsen no vídeo. "Mas eles disseram: 'Bem, tens de mudar agora'. Nessa altura, tornou-se um pouco uma questão de princípio para mim".

A federação disse em seu comunicado que o código de vestuário é "projetado para garantir profissionalismo e justiça para todos os participantes".

Ian Nepomniachtchi também foi multado na sexta-feira por violar o código de vestuário ao usar calçado desportivo.

"No entanto, o Sr. Nepomniachtchi cumpriu a decisão, mudou para um traje aprovado e continuou a jogar no torneio", diz o comunicado. "Estas regras estão em vigor há anos e são bem conhecidas de todos os participantes, sendo-lhes comunicadas antes de cada evento."