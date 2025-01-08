González estava a viajar nos Estados Unidos quando o seu genro Rafael Tudares foi raptado quando se dirigia para deixar os filhos na escola.

Numa publicação na rede social X, González afirmou que "homens encapuzados, vestidos de preto" intercetaram o seu veículo e obrigaram Tudares a entrar numa "carrinha dourada".

González não deu qualquer informação sobre as crianças, nem se também tinham sido raptadas. Mas a sua filha Mariana, num post no X, esclareceu que os atacantes apenas levaram o marido e tiraram as crianças do carro.

O rapto ocorreu apesar de um aumento significativo da presença policial e militar em Caracas desde o dia de Ano Novo, antes da cerimónia de juramento de Nicolás Maduro, que o governo diz ter ganho um terceiro mandato, numa eleição altamente disputada e controversa em julho.

González, um diplomata reformado, representou a coligação da oposição Plataforma Unitária do seu país nas eleições presidenciais, que ele e Maduro afirmam ter ganho. Num comunicado, a coligação descreveu o rapto de Tudares como um "desaparecimento forçado por razões políticas".

"Exigimos a libertação imediata de Rafael Tudares e de todos os presos políticos, que são reféns de um regime que sabe que é rejeitado pela grande maioria dos venezuelanos que se manifestaram com a força do voto (em 28 de julho)", disse a coligação no comunicado.

González deixou a Venezuela para se exilar em Espanha em setembro, depois de um juiz ter emitido um mandado de captura para uma investigação relacionada com as eleições. Nas últimas semanas, González prometeu voltar à sua terra natal para tomar posse.

González, de 75 anos, está atualmente em digressão pelos Estados Unidos para angariar apoio para a sua iniciativa de destituir Maduro do cargo até sexta-feira. É nessa altura que Maduro, por lei, inicia o seu próximo mandato presidencial, depois de prestar juramento.

Em visita à capital dos Estados Unidos, González reuniu-se com o Presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, na segunda-feira. Também se encontrou com o congressista republicano Michael Waltz, que é o conselheiro de segurança nacional designado pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

González, que foi reconhecido por vários governos, incluindo o dos EUA, como o presidente eleito da Venezuela, não revelou como tenciona regressar ao seu país ou destituir Maduro, cujo Partido Socialista Unido, no poder, controla firmemente todos os ramos do governo da Venezuela.

González nunca havia concorrido a um cargo público antes de julho. Foi escolhido em abril como substituto de última hora da líder da oposição María Corina Machado. Machado foi impedida pelo Supremo Tribunal de Justiça, controlado por Maduro, de concorrer a qualquer cargo.

Desde as eleições, Machado tem vindo a organizar protestos em todo o país, apelando aos apoiantes para que usem a sua voz para forçar a saída de Maduro. Foi organizado um protesto para sexta-feira, mas ainda não é claro se alguém vai atender aos seus apelos e sair às ruas, especialmente com os protocolos de segurança reforçados em vigor.

Quanto a González, poucas horas depois do rapto do genro, anunciou aos seus apoiantes que vai continuar a digressão por vários países, sendo a próxima paragem no Panamá.