McDonald's Reino Unido enfrenta mais de 700 queixas de assédio sexual e discriminação

O McDonald's do Reino Unido despediu mais de 29 pessoas no último ano devido a alegações de assédio sexual, de acordo com o seu diretor executivo, que descreveu as novas queixas publicadas na terça-feira como "abomináveis".

Mais de 100 trabalhadores da McDonald's foram alegadamente vítimas de assédio, racismo, intimidação e agressão, de acordo com uma investigação da BBC publicada em julho do ano passado.

O gigante da fast food prometeu limpar a sua reputação e melhorar o comportamento do staff. O chefe da cadeia no Reino Unido, Alistair Macrow, disse aos legisladores britânicos, durante uma audiência parlamentar na terça-feira, que uma série de investigações internas e audiências disciplinares tinham levado a 29 despedimentos.

A empresa, que emprega mais de 120 mil pessoas no Reino Unido, foi alertada para 75 alegações de assédio sexual nos últimos 12 meses, 47 das quais foram confirmadas com a adoção de medidas disciplinares, de acordo com Macrow.

No entanto, a BBC noticiou na terça-feira que, mais de um ano depois, os funcionários do McDonald's continuavam a ser vítimas de abuso e assédio sexual e afirmou que o organismo de controlo da igualdade do Reino Unido tencionava intervir novamente após ter recebido 300 queixas de assédio.

Um trabalhador de 19 anos disse à BBC que alguns dos seus colegas tinham medo de ir trabalhar porque os diretores "apalpavam" os funcionários. Outras queixas incluem uma trabalhadora que abandonou o emprego no final de 2023, depois de se ter queixado de ter sido tocada de forma inadequada por gestores e assediada sexualmente por clientes, tendo-lhe sido dito pelos chefes para "aguentar".

Na terça-feira, a empresa jurídica britânica Leigh Day afirmou ter recebido instruções para iniciar uma ação judicial contra a McDonald's por parte de 700 funcionários e ex-funcionários - sobretudo jovens - com mais de 450 restaurantes implicados nas queixas.

Na apresentação de Macrow perante os políticos da comissão de negócios e comércio do Reino Unido, na terça-feira, o seu presidente perguntou-lhe se a McDonald's se tinha tornado num "paraíso de predadores".

Embora Macrow tenha condenado as revelações feitas pela BBC - qualificando-as de "abomináveis e inaceitáveis" - afirmou que "não são generalizadas".

O diretor executivo da empresa no Reino Unido foi também questionado sobre a possibilidade da sua forte dependência de contratos de zero horas ter contribuído para um desequilíbrio de poder no local de trabalho, o que tornou possível o assédio sexual.

Na sua resposta, Macrow excluiu essa possibilidade, afirmando que os empregados escolheram trabalhar com contratos de zero horas e disse que isso não tinha nada a ver com assédio sexual.

Esta não é a primeira vez que o gigante da fast-food é criticado por uma cultura tóxica no local de trabalho. Em 2021, os trabalhadores da McDonald's de restaurantes de 12 cidades dos EUA entraram em greve para condenar o tratamento das queixas de assédio sexual.