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Biden diz que Putin não conseguiu atingir os objetivos na Ucrânia

Joe Biden, ao lado de Antony Blinken, aplaudido de pé antes de proferir um discurso sobre política externa no Departamento de Estado, 13 de janeiro de 2025.
Joe Biden, ao lado de Antony Blinken, aplaudido de pé antes de proferir um discurso sobre política externa no Departamento de Estado, 13 de janeiro de 2025. Direitos de autor  Susan Walsh/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Susan Walsh/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Malek Fouda com AP
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O presidente dos EUA, Joe Biden, afirma que o presidente russo, Vladimir Putin, falhou em todos os aspetos durante o seu único mandato presidencial, ao refletir sobre o sucesso da política externa da sua administração, uma semana antes do fim do mandato.

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirma que a sua presidência de um único mandato foi um sucesso notável na frente da política externa, ao realizar uma conferência de imprensa para refletir sobre o tempo da sua administração no cargo.

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Enquanto se prepara para deixar a Sala Oval na próxima semana, o líder norte-americano continua a insistir que o seu único mandato contribuiu para restaurar a credibilidade dos Estados Unidos na cena mundial e provou que os EUA continuam a ser um parceiro indispensável em todo o mundo.

"Os Estados Unidos estão a ganhar a competição mundial", afirmou Biden perante a audiência reunida na sala de conferências do Departamento de Estado dos EUA.

Biden defendeu ainda que o mundo se encontra num ponto de inflexão, sublinhando que se iniciou uma nova era de "competição feroz" que substitui o "período pós-Guerra Fria".

"Nestes quatro anos, enfrentámos crises, fomos testados. Saímos desses testes mais fortes, na minha opinião, do que quando entrámos neles", disse o presidente dos EUA.

Biden continuou, afirmando que os Estados Unidos estão à frente da concorrência em vários domínios, incluindo o futuro da economia global, a tecnologia e os valores humanos. "Em comparação com há quatro anos, a América é mais forte, as nossas alianças são mais fortes, os nossos adversários e concorrentes são mais fracos".

Biden aproveitou então a oportunidade para dirigir vários minutos do seu discurso ao talvez maior rival da sua presidência, o presidente russo Vladimir Putin, destacando a invasão russa da Ucrânia.

O presidente cessante defendeu que a sua administração impediu Putin de alcançar qualquer sucesso real nos seus objetivos de guerra.

"Quando Putin invadiu a Ucrânia, pensou que iria conquistar Kiev numa questão de dias. A verdade é que, desde que a guerra começou, eu sou o único que esteve no centro de Kiev, não ele. Putin nunca o fez", disse, acrescentando que o líder russo não foi capaz de mudar a trajetória a seu favor.

"E agora, quase três, três anos depois, Putin não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos estratégicos. Até agora, não conseguiu subjugar a Ucrânia, não conseguiu quebrar, quebrar a unidade da NATO e não conseguiu obter grandes ganhos territoriais", acrescentou Biden.

O presidente cessante dos EUA disse ainda que é importante não abandonar o caminho iniciado, sublinhando que o destino de outros países, até à Ásia, depende da continuação do apoio à Ucrânia.

"Há mais para fazer. Não nos podemos afastar. Reunimos 50 nações para apoiar a Ucrânia, não apenas na Europa, mas também na Ásia, pela primeira vez. Esses países da Ásia sabem que o que acontece na Ucrânia também é importante para eles".

Biden continuou dizendo que sua administração concluiu com sucesso seu trabalho na Ucrânia, reunindo apoio global e evitando a guerra entre duas potências nucleares. O presidente dos EUA afirmou que, graças aos esforços dos EUA, defendidos pela sua administração, a Ucrânia continua a ser livre e independente, com um futuro brilhante pela frente.

Acrescentou que o seu governo também preparou o país para continuar a prosperar: "lançámos as bases para a próxima administração para que possa proteger o futuro brilhante do povo ucraniano".

Biden afirmou que os adversários de Washington atingiram o seu ponto mais fraco sob a sua liderança e referiu-se à Síria como um exemplo dos seus estados enfraquecidos. "Se quisermos mais provas de um Irão e de uma Rússia seriamente enfraquecidos, basta olhar para a Síria. O presidente Assad era o aliado mais próximo de ambos os países no Médio Oriente. Nenhum deles conseguiu mantê-lo no poder".

Biden sublinhou que os principais Estados autoritários como o Irão, a Rússia, a China e a Coreia do Norte estão a alinhar-se mais estreitamente uns com os outros mais "por fraqueza do que por força".

O argumento de Biden sobre as suas realizações em matéria de política externa será ensombrado e moldado, pelo menos a curto prazo, pelo facto contraditório de que os eleitores americanos devolveram a administração do país a Donald Trump e à sua visão protecionista do mundo.

O democrata de 82 anos insiste que a nova administração herdará uns Estados Unidos numa "posição fundamentalmente mais forte" do que durante o primeiro mandato de Trump.

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