O presidente dos EUA, Joe Biden, afirma que a sua presidência de um único mandato foi um sucesso notável na frente da política externa, ao realizar uma conferência de imprensa para refletir sobre o tempo da sua administração no cargo.

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Enquanto se prepara para deixar a Sala Oval na próxima semana, o líder norte-americano continua a insistir que o seu único mandato contribuiu para restaurar a credibilidade dos Estados Unidos na cena mundial e provou que os EUA continuam a ser um parceiro indispensável em todo o mundo.

"Os Estados Unidos estão a ganhar a competição mundial", afirmou Biden perante a audiência reunida na sala de conferências do Departamento de Estado dos EUA.

Biden defendeu ainda que o mundo se encontra num ponto de inflexão, sublinhando que se iniciou uma nova era de "competição feroz" que substitui o "período pós-Guerra Fria".

"Nestes quatro anos, enfrentámos crises, fomos testados. Saímos desses testes mais fortes, na minha opinião, do que quando entrámos neles", disse o presidente dos EUA.

Biden continuou, afirmando que os Estados Unidos estão à frente da concorrência em vários domínios, incluindo o futuro da economia global, a tecnologia e os valores humanos. "Em comparação com há quatro anos, a América é mais forte, as nossas alianças são mais fortes, os nossos adversários e concorrentes são mais fracos".

Biden aproveitou então a oportunidade para dirigir vários minutos do seu discurso ao talvez maior rival da sua presidência, o presidente russo Vladimir Putin, destacando a invasão russa da Ucrânia.

O presidente cessante defendeu que a sua administração impediu Putin de alcançar qualquer sucesso real nos seus objetivos de guerra.

"Quando Putin invadiu a Ucrânia, pensou que iria conquistar Kiev numa questão de dias. A verdade é que, desde que a guerra começou, eu sou o único que esteve no centro de Kiev, não ele. Putin nunca o fez", disse, acrescentando que o líder russo não foi capaz de mudar a trajetória a seu favor.

"E agora, quase três, três anos depois, Putin não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos estratégicos. Até agora, não conseguiu subjugar a Ucrânia, não conseguiu quebrar, quebrar a unidade da NATO e não conseguiu obter grandes ganhos territoriais", acrescentou Biden.

O presidente cessante dos EUA disse ainda que é importante não abandonar o caminho iniciado, sublinhando que o destino de outros países, até à Ásia, depende da continuação do apoio à Ucrânia.

"Há mais para fazer. Não nos podemos afastar. Reunimos 50 nações para apoiar a Ucrânia, não apenas na Europa, mas também na Ásia, pela primeira vez. Esses países da Ásia sabem que o que acontece na Ucrânia também é importante para eles".

Biden continuou dizendo que sua administração concluiu com sucesso seu trabalho na Ucrânia, reunindo apoio global e evitando a guerra entre duas potências nucleares. O presidente dos EUA afirmou que, graças aos esforços dos EUA, defendidos pela sua administração, a Ucrânia continua a ser livre e independente, com um futuro brilhante pela frente.

Acrescentou que o seu governo também preparou o país para continuar a prosperar: "lançámos as bases para a próxima administração para que possa proteger o futuro brilhante do povo ucraniano".

Biden afirmou que os adversários de Washington atingiram o seu ponto mais fraco sob a sua liderança e referiu-se à Síria como um exemplo dos seus estados enfraquecidos. "Se quisermos mais provas de um Irão e de uma Rússia seriamente enfraquecidos, basta olhar para a Síria. O presidente Assad era o aliado mais próximo de ambos os países no Médio Oriente. Nenhum deles conseguiu mantê-lo no poder".

Biden sublinhou que os principais Estados autoritários como o Irão, a Rússia, a China e a Coreia do Norte estão a alinhar-se mais estreitamente uns com os outros mais "por fraqueza do que por força".

O argumento de Biden sobre as suas realizações em matéria de política externa será ensombrado e moldado, pelo menos a curto prazo, pelo facto contraditório de que os eleitores americanos devolveram a administração do país a Donald Trump e à sua visão protecionista do mundo.

O democrata de 82 anos insiste que a nova administração herdará uns Estados Unidos numa "posição fundamentalmente mais forte" do que durante o primeiro mandato de Trump.