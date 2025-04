Líder do Conselho Norueguês para os Refugiados diz que cortes na ajuda são a maior ameaça para as mulheres do Afeganistão

PUBLICIDADE

Os cortes no financiamento do Afeganistão são a maior ameaça à ajuda às mulheres do país, alertou o diretor de uma importante agência de ajuda humanitária.

Jan Egeland, o secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC), disse que as mulheres e as raparigas estão a suportar o peso da diminuição do apoio financeiro a grupos não governamentais e da assistência humanitária ao Afeganistão.

Uma mulher afegã sai de uma escola subterrânea em Cabul, 30 de julho de 2022. Ebrahim Noroozi/AP

O NRC ajudou 772.484 afegãos em 2022 mas, em 2023, esse número caiu para 491.435.

No ano passado, a agência de ajuda humanitária ajudou 216.501 pessoas e metade dos seus beneficiários são mulheres.

"Nos últimos dois anos, temos assistido a cortes nos programas e no pessoal de organizações homólogas, uma após outra. A maior ameaça aos programas de ajuda às mulheres afegãs são os cortes no financiamento. A maior ameaça para o futuro bem-estar das mulheres afegãs é a educação", disse Egeland.

A tomada do poder pelos talibãs em agosto de 2021 levou milhões de pessoas à pobreza e à fome, depois de a ajuda externa ter sido cortada quase de um dia para o outro.

As sanções contra os novos governantes do país, a suspensão das transferências bancárias e o congelamento de milhares de milhões nas reservas monetárias do Afeganistão cortaram o acesso às instituições globais e ao dinheiro externo que apoiava a economia dependente da ajuda antes da retirada das forças dos EUA e da NATO.

Combatentes talibãs montam guarda em Cabul, 26 de dezembro de 2022 Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

A ONU e outros organismos instaram a comunidade internacional a continuar a apoiar o Afeganistão.

Organizações como o Conselho Norueguês para os Refugiados têm ajudado a manter os serviços públicos em funcionamento através de programas de educação e de cuidados de saúde, incluindo nutrição e imunização.

Mas as mulheres e as raparigas enfrentam mais obstáculos no acesso aos cuidados de saúde e à educação devido às restrições impostas pelos talibãs e à escassez de profissionais de saúde do sexo feminino.

Egeland afirmou que as mulheres e as raparigas afegãs não esqueceram que os líderes mundiais lhes disseram que a sua "prioridade número um" era a educação e os direitos humanos.

"Agora nem sequer podemos financiar programas de subsistência para viúvas e mães solteiras", disse Egeland à Associated Press, por telefone, a partir da província ocidental de Herat.

A comunidade internacional prestou assistência humanitária em muitos países onde não concordava com as políticas locais.

Secretário-Geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, Jan Egeland, responde a uma pergunta durante uma entrevista em Cabul, 8 de janeiro de 2023. Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Mas a oposição às políticas dos talibãs, juntamente com uma "fome generalizada" de financiamento da ajuda em muitos países, estava a agravar o défice no Afeganistão, disse Egeland.

Egeland disse que a maior parte das discussões que teve com responsáveis talibãs durante a sua viagem foi sobre a necessidade de retomar as aulas para mulheres e raparigas.

"Eles ainda argumentam que isso vai acontecer, mas que as condições não são adequadas", disse Egeland. "Dizem que precisam de chegar a acordo sobre quais são as condições".