Terá sido a primeira vez que ocorreu um envenenamento em massa de meninas no Afeganistão, mas já houve uma série de ataques semelhantes no Irão.

As autoridades talibãs estão a investigar o envenenamento de cerca de 80 raparigas da escola primária em incidentes separados no Afeganistão.

As jovens vítimas estão a ser tratadas num hospital na província de Sar-e-Pul, no norte do país.

As autoridades deram poucos pormenores sobre os ataques, que ocorreram durante o fim de semana, mas dizem que foram orquestrados por alguém com um rancor pessoal.

Mohammad Rahmani, responsável talibã pelo setor da Educação explica: "Foi no início das aulas e os alunos que foram para as aulas foram envenenados. Estavam a vomitar e tinham asma, vertigens e dores de cabeça."

Acredita-se que foi a primeira vez que ocorreu um envenenamento em massa deste tipo no Afeganistão, mas houve uma série de ataques semelhantes no vizinho Irão.

Nos últimos meses, milhares de raparigas adoeceram devido a vapores nocivos em diferentes escolas, mas não se sabe quem foi o responsável e que substância foi utilizada.