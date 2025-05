PUBLICIDADE

Desde o tratamento do VIH, que pode salvar vidas, a abrigo para refugiados e à alimentação de crianças subnutridas, os projetos de ajuda financiados pelos Estados Unidos (EUA) em todo o mundo estão a ser suspensos, reduzidos ou eliminados devido ao congelamento sem precedentes de quase toda a ajuda externa por parte da administração Trump.

O presidente norte-americano emitiu na semana passada uma ordem executiva que suspende o financiamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) durante 90 dias, período durante o qual a sua administração irá rever quais dos milhares de projetos humanitários, de desenvolvimento e de segurança continuarão a receber dinheiro.

O Departamento de Estado dos EUA afirmou que a medida visa garantir que todos os programas de ajuda externa "sejam eficientes e coerentes com a política externa dos EUA no âmbito da agenda 'America First'".

Os programas alimentares de emergência foram isentos da ordem inicial e, perante o crescente clamor das agências de ajuda humanitária de todo o mundo, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, emitiu na terça-feira novas isenções para a "assistência humanitária que salva vidas" - incluindo o fornecimento de medicamentos, serviços médicos, alimentos e abrigos - numa base temporária.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, segura uma ordem executiva assinada na Sala Oval da Casa Branca, na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, em Washington. AP Photo

Enquanto alguns grupos de ajuda manifestaram a esperança de que a medida de Rubio mantivesse os programas que mantêm vivas dezenas de milhões de pessoas necessitadas em todo o mundo, as operações financiadas pelos EUA de todos os tipos intensificaram o ritmo de despedimentos, licenças e pausas ou encerramentos de projetos.

"A comunidade humanitária está a debater-se com o quão existencial é esta suspensão da ajuda", disse Abby Maxman, presidente da Oxfam America, uma das poucas autoridades humanitárias dispostas a falar publicamente sobre o impacto do congelamento, no meio dos avisos da administração Trump para se manterem em silêncio.

A decisão "pode ter consequências de vida ou morte" para crianças e famílias em todo o mundo, disse Maxman.

Os EUA são, de longe, a principal fonte de ajuda externa do mundo, embora outras nações deem uma parte maior dos seus orçamentos. No exercício financeiro de 2023, gastaram 68 mil milhões de dólares (65,4 mil milhões de euros) em ajuda externa - a maior parte através da USAID -, segundo os últimos dados do governo.

Em termos de ajuda humanitária especificamente, os EUA forneceram quase 14 mil milhões de dólares no ano passado (13,5 mil milhões de euros), representando 42% de toda essa assistência registada pela ONU para 2024.

Na segunda-feira, a administração Trump colocou mais de 50 altos funcionários da USAID em licença devido a suspeitas de que eles estavam a resistir à ordem e a auxiliar grupos de ajuda a lidar com o congelamento. Os funcionários da agência foram instruídos a não comunicar com os parceiros, exceto para os informar de que o financiamento foi suspenso.

"Vida ou morte

Um dos maiores projetos afectados pelo congelamento da ajuda é o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR).

O programa inovador de combate ao VIH salvou 25 milhões de vidas - incluindo as de 5,5 milhões de crianças - em mais de 50 países desde que foi lançado pelo presidente republicano George W Bush em 2003.

"Trata-se de uma questão de vida ou de morte", afirmou Beatriz Grinsztejn, presidente da Sociedade Internacional da SIDA. Se o financiamento parar, "as pessoas vão morrer e o VIH vai ressurgir", avisou.

Uma médica faz uma análise ao sangue/HIV a um cidadão em Lagos, Nigéria, sábado, 1 de dezembro de 2012. AP Photo

No Zimbabué, Gumisayi Bonzo, diretora de uma ONG de saúde, disse estar preocupada com a sua organização - e consigo própria.

Bonzo disse que ainda não sabia se o financiamento da sua ONG, a Trans Smart Trust, que promove serviços de saúde para pessoas intersexo e transgénero num país onde a discriminação e o estigma desencorajam muitas pessoas de procurar tratamento, seria cortado.

A isenção de Rubio para "assistência humanitária que salva vidas" não inclui projetos que tratem de aborto, planeamento familiar, conferências ou qualquer coisa relacionada com diversidade, equidade e inclusão ou mudança de sexo.

"Toda a gente está confusa neste momento", disse Bonzo.

Bonzo, de 54 anos, faz tratamento para o VIH há 23 anos graças ao apoio do PEPFAR, que tornou a medicação acessível.

"Há mais de duas décadas que tomo os medicamentos religiosamente, estou a viver uma vida normal outra vez e, de repente, temos de parar. Isso é uma sentença de morte para muitas pessoas", disse.

Gyude Moore, antigo ministro do governo da Libéria e atual membro do Centro para o Desenvolvimento Global, sediado nos EUA, afirmou que o congelamento da ajuda afetaria projetos em toda a África - desde o apoio à educação das raparigas e à ajuda aos agricultores até ao reforço dos sistemas de saúde.

A medida prejudicaria os EUA porque "não faz distinção entre aliado, parceiro e adversário", segundo Moore.

Durante décadas, a política de Washington defendeu que a ajuda externa se paga a si própria através de uma melhor segurança nacional, da estabilização de regiões e economias e da melhoria das relações com os parceiros.

No entanto, a administração Trump e muitos políticos republicanos argumentam que a ajuda externa é frequentemente desperdiçada pelos parceiros no estrangeiro e que o dinheiro deveria ser gasto a nível interno.

A prossecução desta política vai matar muita gente Jeremy Konyndyk Presidente da Refugees International

Os rivais dos Estados Unidos, como a China, podem aproveitar o congelamento da ajuda para se instalarem em zonas de África e ganharem influência e contratos comerciais em países ricos em recursos, alertaram Moore e outros analistas.

"Alimentar crianças famintas na Libéria ou crianças subnutridas no Quénia, fornecer medicamentos antirretrovirais que salvam vidas no Uganda - nenhuma destas coisas prejudica os interesses americanos", acrescentou Moore.

Dor para a Ucrânia

Embora o congelamento da ajuda externa não afete a ajuda militar vital dos EUA à Ucrânia - como confirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no sábado - a medida corre o risco de prejudicar o esforço de guerra do país de outras formas, de acordo com analistas e ativistas.

Por exemplo, os EUA fornecem apoio salarial para manter o governo ucraniano a funcionar no meio dos danos causados à economia após a invasão total da Rússia em fevereiro de 2022, e a USAID financiou vários programas civis em tempo de guerra.

Um desses programas é o Veteran Hub, uma ONG que gere uma linha direta de crise que recebe cerca de 1.300 chamadas por mês de veteranos ucranianos que necessitam de apoio social e psicológico.

Um veterano de guerra, que perdeu a perna na guerra Rússia-Ucrânia, e o seu filho olham para fragmentos de um míssil russo numa exposição no centro de Kiev, 10/01/2025. AP Photo

Ivona Kostyna, diretora da ONG, disse que poderia perder metade dos seus 31 funcionários devido à ordem.

"Se tivéssemos sido avisados com um mês, digamos, ou mesmo com duas semanas de antecedência, teria sido muito mais fácil para nós", afirmou. "Poderíamos ter conseguido assegurar-nos de alguma forma durante este período. Mas não houve qualquer aviso".

Dias antes do congelamento nos EUA, o Veteran Hub recebeu uma chamada de alguém que estava prestes a magoar-se, disse Kostyna. Um funcionário da linha direta enviou uma mensagem de texto à pessoa durante a noite.

"Agora temos uma linha que não está a funcionar e basicamente não há resposta, o que é aterrador para nós", disse.

Agências da ONU apertam o cinto

À escala global, as principais organizações de ajuda das Nações Unidas, incluindo a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) e o Programa Alimentar Mundial (PAM), também foram forçadas a reduzir ou a reconsiderar as suas operações na sequência da ordem executiva de Trump.

O chefe do ACNUR, Filippo Grandi, enviou um e-mail a todos os funcionários da agência na segunda-feira à noite, informando-os de uma pausa nas despesas com viagens aéreas internacionais, workshops e eventos, e um congelamento de contratações e contratos por 90 dias, entre outras medidas de aperto de cinto.

"Devemos proceder com muito cuidado durante as próximas semanas para mitigar o impacto desta incerteza de financiamento nos refugiados e nas pessoas deslocadas, nas nossas operações e nas nossas equipas", lê-se no e-mail, cuja cópia foi fornecida à Euronews por uma fonte.

"Estes passos vão ajudar-nos a gerir os recursos enquanto navegamos neste período desafiante".

Os Estados Unidos são, de longe, o maior doador do ACNUR, tendo contribuído com 2 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) para a agência no ano passado. Isso representou cerca de 40% dos quase 4,9 mil milhões de dólares recebidos pelo ACNUR em 2024, de acordo com os últimos dados disponíveis da agência .

Uma mulher carrega um saco com arroz doado pela USAID enquanto caminha por um mercado em Leogane, Haiti, em 16 de janeiro de 2010. AP Photo

Ainda não se sabe se o congelamento da ajuda vai durar mais de 90 dias, mas o pessimismo e o pânico instalaram-se em inúmeras organizações de ajuda externa em todo o mundo nos últimos dias.

"É um momento incrivelmente angustiante, é um momento assustador e muitas organizações têm medo de falar sobre o que se está a passar", afirmou Jeremy Konyndyk, presidente da Refugees International e ex-funcionário da USAID durante as administrações dos antigos presidentes dos EUA, Joe Biden e Barack Obama.

"Não é exagero dizer que a continuação desta política vai matar muitas pessoas", escreveu Konyndyk na rede social X.