Hamas divulga nomes dos três reféns que serão libertados no sábado

Um porta-voz do Hamas anunciou esta sexta-feira os nomes dos três reféns que serão libertados no sábado, ao abrigo do acordo de cessar-fogo com Israel. São três homens: Ofer Calderon, de 54 anos, Keith Siegel, de 65 anos, e Yarden Bibas, 35 anos.

Recorde-se que Yarden Bibas foi raptado a 7 de outubro de 2023 com a mulher, Shiri, e os dois filhos, Ariel, de quatro anos, e Kfir, com dez meses - o mais novo de todos os reféns.

No início desta semana, o Hamas anunciou que a mulher e os filhos de Yarden tinham sido mortos num ataque israelita antes do cessar-fogo. As Forças de Defesa de Israel disseram apenas estar a "examinar" a veacidade da informação.

Calderon e dois filhos, Erez e Sahar, foram levados do Kibbutz Nir Oz; ambos os filhos foram libertados durante o cessar-fogo anterior.

Siegel, que tem dupla cidadania e é natural dos Estados Unidos, foi raptado com a mulher Aviva do Kibbutz Kfar Aza. Ela foi libertada em novembro de 2023.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro israelita disse entretanto que não confirmaria os nomes sem antes informar as famílias dos reféns.

Ontem, quinta-feira, o Hamas libertou oito reféns, três israelitas e cinco cidadãos tailandeses. Em troca, Israel libertou 110 prisioneiros palestinianos. A entrega dos palestinianos foi suspensa até que Benjamin Netanyahu tivesse garantias da segurança das futuras entregas de reféns: o primeiro-ministro israelita não gostou de ver uma multidão em torno dos reféns no momento da libertação.

O acordo de cessar-fogo prevê que o Hamas liberte um total de 33 reféns, incluindo mulheres, crianças, idosos e homens doentes ou feridos, em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinianos - até ao momento, foram libertados 15 reféns. Israel afirma que o Hamas confirmou que oito dos reféns a serem libertados nesta fase estão mortos.

O cessar-fogo inicial da primeira fase interrompe os combates durante seis semanas. As partes devem utilizar este período para negociar um acordo em que o Hamas libertaria os restantes reféns e o cessar-fogo continuaria indefinidamente.

A guerra poderá recomeçar no início de março se este entendimento não for alcançado, mas a negociação de um acordo para a segunda fase pode ser difícil. O Hamas afirma que não libertará os restantes reféns sem o fim da guerra e sem a retirada total de Israel de Gaza.

Entretanto, Israel afirma que continua empenhado em destruir o Hamas e um dos principais parceiros de extrema-direita da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já está a apelar ao recomeço da guerra após a primeira fase do cessar-fogo.