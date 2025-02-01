"A Unidade Sombra". O que se sabe sobre a força responsável pela detenção de prisioneiros israelitas em Gaza?

Criada em 2006, em resposta ao rapto do soldado israelita Gilad Shalit, a unidade tornou-se a divisão mais secreta das Brigadas Qassam, a ala militar do Hamas, e era diretamente dirigida pelo falecido chefe do Estado-Maior das Brigadas Qassam, Mohammed al-Deif, com membros cuidadosamente selecionados após um treino rigoroso que incluía guerra psicológica e estabilidade emocional.

Fontes de segurança revelaram que a unidade supervisionou a detenção de reféns israelitas, tanto civis como militares, que foram capturados durante o ataque de 7 de outubro.

No entanto, o Hamas recusa-se a revelar o número exato de prisioneiros israelitas na sua posse ou o local onde se encontram detidos. Os meios de comunicação social israelitas informaram que alguns detidos, como Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, entraram na Faixa de Gaza há anos por sua própria vontade.

Keith Siegel, 65 anos, do centro para a esquerda, acompanhado por combatentes da "Unidade Sombra" do Hamas durante a entrega à Cruz Vermelha em Gaza. 01/02/2025 Mohammed Hajjar/AP

Os responsáveis do Hamas afirmam que a unidade trata os prisioneiros "de acordo com os valores islâmicos", mas mostram-se relutantes em dar quaisquer pormenores sobre as condições da sua detenção. Os serviços secretos israelitas sugerem que a unidade sombra utiliza métodos sofisticados para enganar as operações de localização, incluindo a deslocação de prisioneiros entre túneis.

Durante 18 anos, a unidade conseguiu manter-se fora dos holofotes, mas ganhou destaque durante um acordo de troca histórico em 2011, quando 1027 prisioneiros palestinianos foram libertados em troca do soldado Gilad Shalit, e novamente em 2022, quando um dos seus membros foi morto num ataque israelita.

Pensa-se que a fuga de vídeos de Shalit durante o seu cativeiro faz parte da estratégia de pressão psicológica do Hamas, uma tática utilizada pela Unidade Sombra. Esta tática foi utilizada repetidamente durante a guerra em Gaza, onde foram publicados clips de prisioneiros israelitas dentro de Gaza com mensagens dirigidas ao Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e à liderança política do Estado hebreu, apelando ao fim da guerra e a um acordo de troca com o Hamas.

Soldado israelita Gilad Shalit segura um jornal em local desconhecido, na sexta-feira, 2 de outubro de 2009 Hamas Video via APTN

Apesar do mistério que a envolve, o Hamas confirmou que a "unidade sombra" está sujeita a elevados padrões de segurança: os seus membros são sujeitos a revistas surpresa, os seus telefones não podem ligar-se a redes regulares e alguns membros nem sequer conhecem a identidade dos seus colegas.

Perante a complexidade do cenário, a "unidade sombra" continua a ser um enigma, que o Hamas utiliza como cartão de visita. Através dela, o Hamas afirma que a batalha por Gaza não se trava apenas à superfície, mas também em labirintos e túneis sob a areia que visam alterar as regras do jogo no seu conflito com Israel.