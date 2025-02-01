Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
"A Unidade Sombra". O que se sabe sobre a força responsável pela detenção de prisioneiros israelitas em Gaza?

Um membro palestiniano mascarado das Brigadas Ezzedine al-Qassam, a ala militar do Hamas, em frente a uma prisão simulada de soldados israelitas no campo de refugiados de Rafah, na Faixa de Gaza, no domingo, 21 de agosto de 2016
Um membro palestiniano mascarado das Brigadas Ezzedine al-Qassam, a ala militar do Hamas, em frente a uma prisão simulada de soldados israelitas no campo de refugiados de Rafah, na Faixa de Gaza, no domingo, 21 de agosto de 2016 Direitos de autor  Adel Hana/AP
Direitos de autor Adel Hana/AP
De يورونيوز
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Nas profundezas da rede secreta de túneis escavados pelo Hamas sob a Faixa de Gaza, opera uma unidade militar obscura chamada "Unidade Sombra", encarregada de fazer reféns israelitas.

Criada em 2006, em resposta ao rapto do soldado israelita Gilad Shalit, a unidade tornou-se a divisão mais secreta das Brigadas Qassam, a ala militar do Hamas, e era diretamente dirigida pelo falecido chefe do Estado-Maior das Brigadas Qassam, Mohammed al-Deif, com membros cuidadosamente selecionados após um treino rigoroso que incluía guerra psicológica e estabilidade emocional.

Fontes de segurança revelaram que a unidade supervisionou a detenção de reféns israelitas, tanto civis como militares, que foram capturados durante o ataque de 7 de outubro.

No entanto, o Hamas recusa-se a revelar o número exato de prisioneiros israelitas na sua posse ou o local onde se encontram detidos. Os meios de comunicação social israelitas informaram que alguns detidos, como Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, entraram na Faixa de Gaza há anos por sua própria vontade.

Keith Siegel, 65 anos, do centro para a esquerda, acompanhado por combatentes da "Unidade Sombra" do Hamas durante a entrega à Cruz Vermelha em Gaza. 01/02/2025
Keith Siegel, 65 anos, do centro para a esquerda, acompanhado por combatentes da "Unidade Sombra" do Hamas durante a entrega à Cruz Vermelha em Gaza. 01/02/2025 Mohammed Hajjar/AP

Os responsáveis do Hamas afirmam que a unidade trata os prisioneiros "de acordo com os valores islâmicos", mas mostram-se relutantes em dar quaisquer pormenores sobre as condições da sua detenção. Os serviços secretos israelitas sugerem que a unidade sombra utiliza métodos sofisticados para enganar as operações de localização, incluindo a deslocação de prisioneiros entre túneis.

Durante 18 anos, a unidade conseguiu manter-se fora dos holofotes, mas ganhou destaque durante um acordo de troca histórico em 2011, quando 1027 prisioneiros palestinianos foram libertados em troca do soldado Gilad Shalit, e novamente em 2022, quando um dos seus membros foi morto num ataque israelita.

Pensa-se que a fuga de vídeos de Shalit durante o seu cativeiro faz parte da estratégia de pressão psicológica do Hamas, uma tática utilizada pela Unidade Sombra. Esta tática foi utilizada repetidamente durante a guerra em Gaza, onde foram publicados clips de prisioneiros israelitas dentro de Gaza com mensagens dirigidas ao Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e à liderança política do Estado hebreu, apelando ao fim da guerra e a um acordo de troca com o Hamas.

Soldado israelita Gilad Shalit segura um jornal em local desconhecido, na sexta-feira, 2 de outubro de 2009
Soldado israelita Gilad Shalit segura um jornal em local desconhecido, na sexta-feira, 2 de outubro de 2009 Hamas Video via APTN

Apesar do mistério que a envolve, o Hamas confirmou que a "unidade sombra" está sujeita a elevados padrões de segurança: os seus membros são sujeitos a revistas surpresa, os seus telefones não podem ligar-se a redes regulares e alguns membros nem sequer conhecem a identidade dos seus colegas.

Perante a complexidade do cenário, a "unidade sombra" continua a ser um enigma, que o Hamas utiliza como cartão de visita. Através dela, o Hamas afirma que a batalha por Gaza não se trava apenas à superfície, mas também em labirintos e túneis sob a areia que visam alterar as regras do jogo no seu conflito com Israel.

Partilhar Comentários

