Seis americanos detidos na Venezuela nos últimos meses foram libertados pelo governo do presidente Nicolás Maduro, depois de este se ter reunido na sexta-feira com um funcionário da administração Trump.

O enviado, Richard Grenell, é um funcionário da administração Trump que foi encarregado de instar o líder autoritário a aceitar de volta os migrantes deportados que cometeram crimes nos Estados Unidos.

A visita de Grenell foi um choque para muitos venezuelanos que esperavam que Trump continuasse a campanha de "pressão máxima" que levou a cabo contra Maduro durante o seu primeiro mandato.

De acordo com a Casa Branca, a viagem de horas de Grenell à Venezuela centrou-se nos esforços de Trump para deportar os venezuelanos de volta ao seu país de origem, que atualmente não os aceita, e na libertação dos americanos detidos.

O presidente Trump e Grenell anunciaram a libertação dos seis homens nas redes sociais.

A reunião na capital da Venezuela teve lugar menos de um mês depois de Maduro ter sido empossado para um terceiro mandato de seis anos, apesar das provas credíveis de que perdeu as eleições do ano passado. O governo dos EUA, juntamente com várias outras nações ocidentais, não reconhece a reivindicação de vitória de Maduro e, em vez disso, aponta para as folhas de contagem recolhidas pela coligação da oposição que mostram que o seu candidato, Edmundo González, ganhou por uma margem de mais de dois para um.

A televisão estatal venezuelana exibiu imagens de Grenell e Maduro falando no Palácio Miraflores e disse que a reunião havia sido solicitada pelo governo dos EUA.

Ao assinar uma ordem executiva na Sala Oval, na sexta-feira, Trump foi questionado se o facto de Grenell ter sido filmado a reunir-se com Maduro conferia legitimidade a um governo que a Casa Branca de Trump não reconhece oficialmente.

"Não. Queremos fazer alguma coisa com a Venezuela. Eu tenho sido um grande opositor da Venezuela e de Maduro", respondeu Trump. "Eles trataram-nos não muito bem, mas trataram, mais importante ainda, o povo venezuelano, muito mal."

Maduro, que apareceu na televisão estatal depois que Grenell deixou a Venezuela, disse que a visita rendeu "acordos iniciais", mas não forneceu detalhes.

"Eu vi três presidentes americanos passarem antes de mim", disse Maduro. "Este é o quarto mandato, e nossa mensagem tem sido uma só: Queremos construir relações de respeito pela soberania da Venezuela, pela vida democrática da Venezuela, pelo direito internacional e pela nossa região latino-americana."

Alguns republicanos criticaram a visita

"Este é um timing terrível", disse Elliott Abrams, que foi enviado especial para a Venezuela e o Irão durante a primeira administração Trump. "Uma reunião com Maduro será usada por ele para legitimar seu governo e mostrar que os americanos o reconhecem como presidente. Se o objetivo é transmitir uma mensagem dura sobre questões de migração, o Presidente poderia ter feito isso ele próprio. Não havia necessidade de enviar alguém a Caracas".

A disputa sobre os resultados das eleições provocou protestos a nível nacional. Mais de 2.200 pessoas foram detidas durante e após as manifestações.

Entre os detidos encontram-se dez americanos que o governo ligou a alegadas conspirações para desestabilizar o país. Nem a Casa Branca nem o governo de Maduro divulgaram imediatamente os nomes dos seis que foram libertados na sexta-feira.

Um grupo sem fins lucrativos que defendia a libertação de um detido disse que David Estrella, de 62 anos, de quem se ouviu falar pela última vez em setembro, estava entre os que regressavam aos EUA. O ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, acusou Estrella de fazer parte de uma alegada conspiração para assassinar Maduro.

A administração Trump tomou uma série de medidas para cumprir as promessas de reprimir a imigração ilegal e levar a cabo o maior esforço de deportação em massa da história dos EUA.

Essas medidas incluem a revogação, no início desta semana, de uma decisão da administração Biden que teria protegido cerca de 600.000 pessoas da Venezuela da deportação, colocando alguns em risco de serem removidos do país em cerca de dois meses.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos jornalistas na sexta-feira que Trump instruiu Grenell a "identificar um local e garantir que os voos de repatriamento" que transportam venezuelanos, incluindo membros da organização criminosa Tren de Aragua, "aterrem na Venezuela". Ela disse que Trump também ordenou que Grenell "garantisse que todos os detidos dos EUA na Venezuela voltassem para casa".

Mais de 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o seu país desde 2013, quando a sua economia se desmoronou e Maduro assumiu o poder. A maioria estabeleceu-se na América Latina e nas Caraíbas, mas após a pandemia, os migrantes voltaram-se cada vez mais para os EUA.

O desejo dos venezuelanos de obterem melhores condições de vida e a sua rejeição de Maduro deverão continuar a levar as pessoas a emigrar.

Antes das eleições presidenciais do ano passado, uma sondagem a nível nacional realizada pela empresa de investigação Delphos, sediada na Venezuela, revelou que cerca de um quarto da população pensava em emigrar se Maduro fosse reeleito.