Jennifer Hermoso denuncia pressão da federação: "O meu chefe estava a beijar-me e isso não devia acontecer"

Jennifer Hermoso afirma que a sua "vida mudou" a partir do momento do polémico beijo que lhe foi dado por Luis Rubiales, então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na cerimónia de entrega de medalhas do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino conquistado pela seleção espanhola em 2023.

A jogadora madrilena, que atualmente joga na equipa mexicana Tigres, da Universidad Autónoma de Nuevo León, prestou declarações esta segunda-feira, no primeiro dia daquele que é um dos julgamentos que mais expetativa suscitou nos meios de comunicação social espanhóis e internacionais nos últimos tempos. Muitos meios de comunicação social deslocaram-se a San Fernando de Henares para cobrir o processo e as suas repercussões.

Com as declarações de Hermoso, tiveram início as audiências do processo, que se realizará ao longo das próximas semanas no Tribunal Penal Central de Madrid. A futebolista declarou que se sente prejudicada profissionalmente por um acontecimento que não lhe "permitiu desfrutar do êxito que alcançou na Oceânia e que a impediu de viver uma vida normal".

"O beijo deu-me nojo" Jennifer Hermoso

Hermoso também assinalou que a polémica gerada pela ação de Rubiales afetou a sua carreira desportiva, uma vez que foi excluída das convocatórias posteriores para a seleção nacional feminina. Em relação ao beijo, Hermoso explicou que quando Rubiales a agarrou "pelas orelhas, não conseguia ouvir nem ver, e a seguir foi o beijo. Disse ao meu irmão que o beijo me dava nojo. Quando ele me beijou, dei-lhe uma palmada de lado, mas segui o protocolo dos cumprimentos. Estava a ser beijada pelo meu patrão e isso não devia acontecer", foi uma das frases ditas pela futebolista. Confirmou que tinham uma boa relação: "Às vezes saltava para o autocarro e falávamos. Eu tinha o telemóvel dele. Trocávamos mensagens de vez em quando".

O polémico beijo de 20 de agosto de 2023

Os juízes devem analisar os factos ocorridos a 20 de agosto no Estádio da Austrália, em Sydney. Nessa altura, Rubiales "segurou a cabeça" de Jennifer Hermoso "com as duas mãos, ao nível das orelhas" e, "de forma surpreendente e inesperada, depositou um beijo nos lábios da jogadora, que não tinha conhecimento da intenção do antigo presidente da Federação de a beijar nos lábios e não deu o seu consentimento para tal".

Para além de Rubiales, outras três pessoas vão sentar-se no banco dos réus pela sua participação na coação a Jennifer Hermoso para fazer um vídeo em que aparecia com Rubiales, desvalorizando a importância do assunto e ilibando-o de culpa após o polémico beijo. A jogadora diz que "se sentiu coagida".