O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou o seu plano de assumir o controlo de Gaza e disse que poderia permitir que outros Estados do Médio Oriente reconstruíssem partes do enclave devastado pela guerra.

"Estou empenhado em comprar e possuir Gaza. No que diz respeito à nossa reconstrução, podemos dar a outros Estados do Médio Oriente a possibilidade de construírem partes do enclave", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto viajava para a Super Bowl em Nova Orleães, no domingo.

"Outras pessoas poderão fazê-lo sob os nossos auspícios. Mas estamos empenhados em apropriar-nos dela, em tomá-la e em garantir que o Hamas não volte para lá. Não há nada para onde voltar. O sítio é um local de demolição. O restante será demolido", acrescentou.

Trump descreveu o enclave como "o local mais perigoso do mundo para se viver", mas disse que "vamos transformá-lo num local muito bom para o desenvolvimento futuro de alguém".

"Deixaremos que outros países desenvolvam partes do enclave. Vai ser lindo. As pessoas podem vir de todo o mundo e viver lá", disse aos jornalistas.

"Mas vamos tomar conta dos palestinianos. Vamos certificar-nos de que vivem bem, em harmonia e em paz, e que não são assassinados".

O presidente dos EUA anunciou o seu planode ocupação de Gaza há quase uma semana, após uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Na altura, afirmou que os palestinianos deslocados não iriam querer regressar a Gaza. No domingo, Trump disse aos jornalistas que as nações árabes concordariam em acolher os palestinianos depois de falar com ele e insistiu que os palestinianos deixariam Gaza se pudessem escolher.

"Eles não querem regressar a Gaza. Se pudéssemos dar-lhes uma casa numa área mais segura - a única razão pela qual estão a falar em regressar a Gaza é porque não têm alternativa", disse Trump. "Quando têm uma alternativa, não querem regressar a Gaza".

O plano de Trump para reinstalar os palestinianos e transformar o enclave na "Riviera do Médio Oriente" suscitou uma condenação internacional generalizada por parte de líderes e dirigentes de todo o mundo.

Países como a Jordânia, a Arábia Saudita, a França, a Espanha, a Irlanda, a Alemanha, a Turquia, o Irão e o Brasil manifestaram a sua oposição a qualquer deslocação forçada. A Austrália, a Rússia e a China afirmaram que a solução de dois Estados é o único caminho a seguir. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que "é essencial evitar qualquer forma de limpeza étnica".

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, apelou na semana passada às Nações Unidas para que "protejam o povo palestiniano e os seus direitos inalienáveis", afirmando que o que Trump pretende fazer seria "uma grave violação do direito internacional".

Trump também falou no domingo sobre o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e disse que estava a perder a paciência com o acordo depois de ver imagens da libertação dos últimos três reféns israelitas pelo grupo militante palestiniano.

Eli Sharabi fala ao microfone antes de ser entregue, juntamente com Ohad Ben Ami e Or Levy, à Cruz Vermelha por combatentes do Hamas em Deir al-Balah, Gaza. Abdel Kareem Hana/AP

"Vi os reféns a regressar hoje e pareciam sobreviventes do Holocausto. Estavam em condições horríveis. Estavam emaciados", disse Trump aos jornalistas.

"Não sei quanto tempo mais podemos aguentar... a certa altura vamos perder a paciência. Quando vejo aquilo, sei que temos um acordo em que é suposto conseguirmos um drible e continuarmos a driblar, mas eles estão em muito mau estado", acrescentou.

Trump também falou sobre o fimda invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia que, segundo ele, nunca teria acontecido se ele fosse presidente quando a guerra começou.

"Estou farto. Digamos que estou farto. E espero ter muitas mais conversas. Temos de acabar com esta guerra", disse. "Nunca deveria ter acontecido, nunca teria acontecido se eu fosse o presidente".

Trump revelou no domingo que já teve uma ou mais conversas telefónicas sobre o fim da guerra de Moscovo na Ucrânia com o seu homólogo russo Vladimir Putin.