Onda de solidariedade para ajudar migrantes na fronteira dos EUA

Foi uma das suas grandes promessas de campanha e cumpriu-a: o presidente dos EUA, Donald Trump, demorou menos de 24 horas a aprovar as primeiras deportações de migrantes. Passaram duas semanas desde o seu regresso à Casa Branca e a assinatura de ordens executivas em consequência das quais foram deportadas mais de 4745 pessoas. Além disso, registaram-se cerca de 8000 detenções em todo o território dos EUA.

Trump deixou claro que a sua administração é contra a imigração ilegal, a fim de favorecer aqueles que entram no país legalmente.

Mas a imigração ilegal não é uma questão nova. Obama expulsou quase 3 milhões de imigrantes, George W. Bush deportou 2 milhões, enquanto Trump expulsou 1,19 milhões de imigrantes durante os seus quatro anos como presidente.

O número de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos é de 11 milhões, de acordo com o American Community Survey, numa população estimada em 340 milhões.

Caos na fronteira EUA/México

Para além das pessoas que foram expulsas, a fronteira está um caos. O México enviou 10 mil soldados para a zona. Os Estados Unidos também enviaram o seu exército. O muro foi reforçado com mais arame farpado e milhares de migrantes que esperavam entrar na "terra da liberdade" estão agora num limbo jurídico sem solução aparente.

Gladys Cañas, presidente da associação Ayúdanos a Triunfar, que presta assistência humanitária aos migrantes na fronteira de Tamaulipas, no México, com os Estados Unidos, diz: "Eles não sabem o que fazer. Muitas pessoas estão no limbo porque não têm documentos de imigração, não têm dinheiro, não têm emprego e não conhecem a cidade".

No entanto, mesmo perante o desespero, a esperança persiste e milhares de pessoas enchem-se do outro lado do muro com o sonho de aceder aos Estados Unidos. "Não arrisquem as vossas vidas", diz Gladys a um grupo que planeia atravessar a nado o rio Bravo que separa os dois países, onde pelo menos 1.107 migrantes se afogaram desde 2017.

"A frustração deles continua a crescer"

"A tristeza, o desespero, a frustração não pára de crescer". conta-nos Gladys, testemunha todos os dias da dor destas pessoas que já nem sequer sabem o que fazer. A única coisa que é clara para eles é que precisam de melhorar o seu futuro, algo que não conseguem alcançar nos seus países de origem.

Com uma voz cansada e um brilho nos olhos, um jovem imigrante anónimo garante-nos, na fronteira, que quer "lutar o máximo de tempo possível, até que se abra outra porta ou janela, e trabalhar aqui". Não é o único que se recusa a desistir da sua ideia de entrar no país: "Gostava de trabalhar aqui, viver aqui... comprar uma casa para viver aqui", diz outro.

Mas os seus sonhos optimistas contrastam com cenas duras de desilusão. Gladys explica: "Todos os dias se ouvem gritos de desespero, pessoas a chorar. A situação em que se encontram nesta fronteira de Matamoros, Tamaulipas, é de lágrimas... Eles não têm um plano B".

Atualmente, dedica a sua vida a ajudar estas pessoas e organiza entregas de mantimentos e ajuda humanitária. "Levamos-lhes comida, água, artigos de higiene, colchas e tudo o que possa ajudá-los a ter dignidade nas duas pontes internacionais".

A história de Gladys é apenas um exemplo dos muitos casos de solidariedade que estão a acontecer. Muitas ONG e associações estão a ajudar os migrantes que, ao que parece, não terão um bom futuro do outro lado da fronteira.