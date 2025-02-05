EUA deportaram o primeiro grupo de migrantes haitianos ao abrigo das novas ordens executivas de Trump

O primeiro grupo de migrantes haitianos deportados dos Estados Unidos chegou ao Haiti na terça-feira.

Aterraram no aeroporto de Cap-Haïtien, na costa norte do país, o único aeroporto ainda em funcionamento para voos comerciais.

Mario Montès, um dos deportados, disse que estava nos EUA há quase um ano, a trabalhar no Alasca, antes de ser detido por funcionários do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Miami.

"Ia a caminho do trabalho quando os agentes da imigração me pararam e me pediram para ir ao escritório deles. Disseram-me que havia um novo presidente e que precisávamos de voltar a candidatar-nos a alguns documentos", recorda.

"Quando cheguei, vi as algemas e disseram-me simplesmente que me iam mandar de volta para o meu país", acrescentou.

El Salvador oferece-se para acolher pessoas deportadas dos EUA

Entretanto, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propôs aceitar deportados de qualquer nacionalidade dos EUA, incluindo cidadãos americanos, na mega-prisão do país, que pode albergar até 40.000 reclusos de cada vez, de acordo com os números oficiais, que têm sido contestados por grupos de defesa dos direitos humanos.

Na segunda-feira à noite, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, classificou a oferta de Bukele como "o acordo migratório mais extraordinário e sem precedentes em todo o mundo".

Rubio caracterizou o acordo como um acordo de "país terceiro seguro", que permite aos EUA deportar migrantes não-salvadorenhos para El Salvador se estes tiverem violado as leis de imigração dos EUA.

"Ele também se ofereceu para acolher criminosos perigosos atualmente sob custódia dos EUA, mesmo que sejam cidadãos americanos ou residentes legais", acrescentou Rubio.

As deportações fazem parte de uma série de ordens executivas assinadas por Trump após o seu regresso à Casa Branca no mês passado.

Na primeira semana do seu segundo mandato, o Departamento de Segurança Interna informou ter deportado cerca de 7.300 pessoas de diferentes nacionalidades.