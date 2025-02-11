Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Perceção da corrupção está a piorar em toda a UE, alerta índice da Transparência Internacional

ARQUIVO: Pessoas seguram uma grande bandeira da União Europeia durante um protesto com centenas de pessoas em Bucareste, Roménia, no domingo, 3 de dezembro de 2017.
ARQUIVO: Pessoas seguram uma grande bandeira da União Europeia durante um protesto com centenas de pessoas em Bucareste, Roménia, no domingo, 3 de dezembro de 2017. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Kieran Guilbert
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A Hungria foi o país da UE com pior desempenho no Índice de Perceção da Corrupção anual da ONG, enquanto a Dinamarca obteve a melhor classificação. Portugal foi um dos piores da Europa Ocidental.

A corrupção nos países da UE piorou pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um índice anual divulgado na terça-feira, que classificou a Hungria como o pior desempenho do bloco e encontrou grandes economias como a França e a Alemanha a recuar.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A Transparência Internacional (TI), que compila o Índice de Perceção da Corrupção, afirmou que, dos 180 países inquiridos, cerca de um quarto registou a pontuação mais baixa desde que a ONG começou a utilizar a metodologia atual para a sua classificação global, em 2012.

O índice da TI mede a perceção da corrupção no sector público de acordo com 13 fontes de dados, desde o Banco Mundial a empresas privadas de consultoria e risco, classificando os países e territórios numa escala de 0 a 100, de "altamente corruptos" a "muito limpos".

Related

A média regional para a Europa Ocidental e a UE foi de 64 este ano, contra 65 no ano passado. Antes de 2023, esta pontuação não descia há cerca de uma década, segundo a TI.

A capacidade da Europa para combater a corrupção está a ficar aquém das expetativas, dificultando a resposta do bloco a desafios que vão desde a crise climática ao enfraquecimento do Estado de direito e à sobrecarga dos serviços públicos, segundo o relatório deste ano.

Durante algum tempo, as lacunas legais, a fraca aplicação da lei e a escassez de recursos impediram os países da UE de combater eficazmente a corrupção, afirmam os analistas europeus da TI.

"Mas agora, alguns governos estão a ir mais longe, minando ou politizando os quadros anti-corrupção e permitindo a erosão do Estado de direito", escreveram na terça-feira.

Hungria e Eslováquia em destaque

No fundo da classificação regional da Europa Ocidental e da UE está a Hungria, com uma pontuação de 41, menos um ponto do que no ano passado. A TI destaca a "corrupção sistémica e o declínio contínuo do Estado de direito" durante os 15 anos de governação do primeiro-ministro Viktor Orbán.

O relatório faz referência às recentes sanções impostas pelos EUA a Antal Rogán, funcionário do governo húngaro, chefe de gabinete do primeiro-ministro e colaborador próximo de Orbán, por alegada corrupção relacionada com a distribuição de contratos públicos a supostos aliados.

Orbán e o seu partido no poder, o Fidesz, têm negado repetidamente as alegações de corrupção.

A Bulgária, a Roménia e Malta foram os outros países da região com resultados mais baixos, enquanto a Eslováquia foi apontada como um país a observar, depois de a sua pontuação ter descido cinco pontos, para 49, no primeiro ano completo do governo do primeiro-ministro Robert Fico.

"Numerosas reformas corroem os controlos anti-corrupção e contornam a consulta pública", refere o relatório.

Nas últimas semanas, têm-se registado grandes manifestações em Bratislava, a capital da Eslováquia, com os manifestantes a acusarem Fico de minar os valores democráticos e de se aproximar da Rússia. Fico tem afirmado que os seus opositores estão a tentar derrubar o governo.

Portugal obteve 57 pontos em 100, fixando-se na 43.ª posição entre os 180 países - um dos piores da Europa Ocidental.

Corrupção e crise climática interligadas

A TI referiu ainda que a França desceu quatro pontos, para 67, e a Alemanha desceu três pontos, para 75, em parte devido à influência dos lobbies empresariais nas políticas e ações climáticas.

"Dois dos maiores desafios que a humanidade enfrenta estão fortemente interligados: a corrupção e a crise climática", afirmou a TI no prefácio do índice deste ano.

A falta de transparência adequada e de mecanismos de responsabilização aumenta o risco de os fundos climáticos serem mal utilizados ou desviados, enquanto os conflitos de interesses entre políticos e o lobby das indústrias poluentes sobre os decisores são uma preocupação, segundo o relatório.

"Estes factores têm impedido a adoção das políticas e medidas ambiciosas necessárias para enfrentar as alterações climáticas, favorecendo os interesses de grupos restritos em detrimento do bem comum", afirmou a TI.

"A crise da corrupção é um enorme obstáculo à resolução da crise climática".

A média global do índice permaneceu inalterada desde 2023 em 43, com mais de dois terços dos países com pontuação abaixo de 50.

Os países que obtiveram as melhores pontuações a nível mundial foram a Dinamarca - o seu sétimo ano consecutivo na cimeira - com 90 pontos, a Finlândia com 88 e Singapura com 84. O Sudão do Sul obteve apenas oito pontos, ultrapassando a Somália em um ponto e tornando-se o país com o pior desempenho do mundo este ano.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Portugal ainda "não implementou de forma satisfatória nenhuma das recomendações" anticorrupção

Sarkozy vê recurso negado e vai mesmo passar um ano com pulseira eletrónica

UE aprova sanções contra os colonos israelitas após apoio da Hungria