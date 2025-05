PUBLICIDADE

O asteróide, denominado “2024-2024" (2024 YR4), foi descoberto no final de 2024 e está atualmente a mover-se em direção à Terra, possivelmente atingindo o nosso planeta em 2032.

Estima-se que o asteróide tenha entre 40 e 90 metros de diâmetro, e se atingisse a Terra com a força de 500 bombas atómicas, poderia causar tantos feridos que seriam suficientes para destruir várias cidades.

Embora a probabilidade de atingir a Terra permaneça relativamente baixa, a hipótese de uma colisão com a Terra aumentou recentemente de 1% para 2,3%, provocando receios entre os que vivem no “caminho do perigo” identificado pela NASA.

De acordo com a avaliação dos cientistas, se este asteróide atingisse a Terra, o local do impacto provavelmente estaria algures no norte da América do Sul, do outro lado do Oceano Pacífico, do sul da Ásia, do Mar Arábico ou da África Subsaariana.

A NASA nomeou a Índia, o Bangladesh, o Paquistão, a Etiópia, a Nigéria, a Venezuela, a Colômbia e o Equador como países potencialmente “em risco”.

Um país árabe também foi apontado como um possível alvo: o Sudão, um grande país africano com uma área aproximadamente equivalente no total à França, Espanha, Suécia, Noruega e Alemanha.

O país africano tem experimentado inúmeros incidentes com meteoritos ao longo dos anos. Uma das suas experiências mais recentes remonta a 2008; quando o asteróide 2008 TC3, com 4,1 metros de diâmetro, explodiu a cerca de 37 quilómetros acima do Sudão, com fragmentos espalhados pelo “deserto da Núbia”.

Um meteorito é um fragmento de um asteróide ou cometa a mover-se através do espaço. Uma vez que entra na atmosfera da Terra, pode dividir-se em pedaços mais pequenos à medida que queima, criando um meteorito.

Os 600 estilhaços de meteoritos que atingiram o Sudão até agora, e são coloquialmente chamados de “Almahata Sita”, também proporcionaram a oportunidade para os cientistas preverem com sucesso uma colisão de asteróides antes de entrarem pela primeira vez na atmosfera da Terra; embora o local que previram para a colisão tenha sido a alguma distância do local do impacto final.

O despenhamento deste “Almahata Sita” atraiu uma onda de investigadores a esta terra em busca de fragmentos, cada um contendo milhares de microdiamantes e outros minerais preciosos.