Rebeldes apoiados pelo Ruanda entram em cidade estratégica da República Democrática do Congo

PUBLICIDADE

Os rebeldes apoiados pelo Ruanda chegaram ao centro da segunda maior cidade do leste da República Democrática do Congo (RDC), Bukavu, na manhã deste domingo e tomaram o controlo do edifício administrativo da província de Kivu do Sul. Os rebeldes foram recebidos com pouca resistência das forças governamentais, muitas das quais fugiram do avanço dos rebeldes.

Jornalistas da Associated Press testemunharam dezenas de residentes a apoiar os rebeldes do M23, enquanto caminhavam e conduziam pelo centro de Bukavu. Estes vieram de Goma, a maior cidade da região, a cerca de 10 quilómetros de distância, que capturaram no final do mês passado. No entanto, várias partes de Bukavu permaneceram desertas e com residentes fechados em casa.

Os rebeldes do M23 são os mais conhecidos entre mais de uma centena de grupos armados que disputam o controlo do leste da RDC, uma zona rica em minerais. São apoiados por cerca de 4.000 soldados do vizinho Ruanda, segundo a ONU.

Não ficou claro se os rebeldes tinham assumido o controlo decisivo da cidade de cerca de 1,3 milhões de pessoas. A presença dos rebeldes no centro de Bukavu representa uma expansão sem precedentes depois de anos de luta contra as forças governamentais. Ao contrário de 2012, quando tomaram Goma no contexto de conflitos ligados a tensões étnicas, os analistas disseram que desta vez os rebeldes estão de olho no poder político.

Muitos soldados congoleses foram vistos no sábado a fugir do avanço dos rebeldes em Bukavu ao lado de milhares de civis, no meio de pilhagens generalizadas e pânico. Esta rebelião já matou quase 3.000 pessoas no leste da RDC e fez centenas de milhares de deslocados. Pelo menos 350 mil deslocados internos não têm abrigo, disseram a ONU e as autoridades congolesas.

Deslocados preparam-se para abandonar o acampamento em Goma, na RDC Moses Sawasawa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O presidente congolês, Felix Tshisekedi, realizou uma reunião de segurança na capital, Kinshasa, onde as autoridades sublinharam que Bukavu foi "brevemente" invadida pelo M23, mas permanece sob o controlo do exército e aliados da milícia local, disse a Presidência no X. Não havia sinais de combates ou de forças congolesas na maioria das partes de Bukavu este domingo.

Tshisekedi também alertou para o risco de uma expansão regional do conflito. As forças da RDC estão a ser apoiadas em Bukavu pelas tropas do Burundi e em Goma pelas tropas da África do Sul.

O presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, pareceu sugerir que o seu país não vai retaliar. Numa publicação no X, disse que “aquelas pessoas que estavam prontas para lucrar com o ataque armado do Ruanda ao Burundi não o vão ver”.

A Aliança do Rio Congo, uma coligação de grupos rebeldes que inclui o M23, disse estar empenhada em “defender o povo de Bukavu” numa declaração no sábado que não reconheceu a presença dos rebeldes na cidade. “Pedimos à população que se mantenha no controlo da sua cidade e não entre em pânico”, disse o porta-voz da aliança, Lawrence Kanyuka, em comunicado.

Os combates na República Democrática do Congo têm ligações a um conflito étnico que dura há décadas. O M23 diz que está a defender a etnia tutsi no leste do país. O Ruanda alegou que os tutsis estão a ser perseguidos por hutus e antigas milícias responsáveis ​​pelo genocídio de 800.000 tutsis e outros no Ruanda em 1994. Muitos hutus fugiram para o Congo após o genocídio e fundaram a milícia Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda. O Ruanda diz que o grupo está “totalmente integrado” no exército congolês que, por sua vez, nega estas acusações.

A expansão dos rebeldes para sul abrange mais território do que tinha conquistado anteriormente, o que representa um desafio sem precedentes para o governo do país em Kinshasa. A conquista de Bukavu pode receber um escrutínio mais profundo por parte da comunidade internacional, cujas atenções têm estado divididas entre vários conflitos globais. O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou no sábado a um cessar-fogo imediato, a uma retirada do M23 e a um regresso seguro das autoridades congolesas a Bukavu.

Receios de um conflito na região

O conflito esteve entre os principais itens da agenda da cimeira da União Africana na Etiópia, no sábado, onde o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o conflito corria o risco de ganhar uma dimensão regional.

“A escalada regional deve ser evitada a todo o custo”, disse Guterres na cimeira da União Africana. “A soberania e a integridade territorial (da RDC) devem ser respeitadas.”

No entanto, os líderes africanos e a comunidade internacional têm-se mostrado relutantes em tomar medidas decisivas contra o M23 ou o Ruanda.

Embora Guterres tenha dito que a solução para o conflito estava em África, os líderes africanos discordam sobre como resolver o conflito de uma forma que satisfaça todas as partes.

Apesar dos apelos universais para um cessar-fogo, a rebelião inflamou as tensões históricas na região dos Grandes Lagos. Tropas do Burundi e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) foram enviadas para apoiar as forças congolesas. As tropas ugandesas estão a combater outros grupos rebeldes noutras regiões do leste do Congo, onde foram relatados ataques a civis nos últimos meses.

Na província de Ituri, centenas de quilómetros a norte do local onde o M23 está em marcha, as tropas ugandesas estão no encalço membros das Forças Democráticas Aliadas Islâmicas.

Este conflito em particular correu o risco de uma escalada severa no sábado. Muhoozi Kainerugaba, o principal comandante militar do Uganda, disse a todas as forças armadas da capital da província que tinham 24 horas para se renderem e avisou que em breve a região estaria sob o controlo do Exército do Uganda.

“Se não o fizerem, vamos considerá-los inimigos e atacá-los”, disse Kainerugaba numa publicação no X, sem identificar as outras forças.