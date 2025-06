Hamas: "Não há progressos", na segunda fase do cessar-fogo em Gaza

PUBLICIDADE

As conversações sobre a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas não registaram quaisquer progressos até ao momento e não é claro se serão retomadas no sábado, afirmou um alto funcionário do Hamas.

A primeira fase do cessar-fogo pôs termo a quinze meses de combates na Faixa de Gaza e permitiu a libertação de 33 reféns em troca de cerca de 2000 prisioneiros palestinianos.

A primeira fase termina no sábado. No entanto, nos termos do acordo entre Israel e o Hamas, os combates não devem recomeçar durante as negociações da segunda fase - que poderia pôr fim à guerra e devolver os restantes reféns a casa.

As negociações sobre a segunda fase estão a decorrer no Cairo, com funcionários israelitas, do Qatar, egípcios e norte-americanos a trabalhar para pôr fim à guerra.

O Hamas não participou nas negociações, mas a sua posição tem sido representada por mediadores egípcios e do Qatar. Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, afirmou que "não se registaram progressos" na procura de uma solução antes do regresso dos negociadores israelitas a casa, na sexta-feira.

Naim disse que não tinha "nenhuma ideia" de quando as negociações poderiam recomeçar.

O Hamas iniciou a guerra com o seu ataque de 7 de outubro de 2023, que causou 1200 mortos em Israel. Desde então, a ofensiva militar israelita matou mais de 48 000 palestinianos, de acordo com as autoridades sanitárias de Gaza, que não distinguem entre mortes de civis e de combatentes, mas afirmam que mais de metade dos mortos são mulheres e crianças.

Ambas as partes do conflito concordaram com o acordo de cessar-fogo em três fases em janeiro, com o objetivo de pôr fim à guerra.