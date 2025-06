Florida abre investigação criminal contra Andrew e Tristan Tate

PUBLICIDADE

Foi aberta na Florida uma investigação criminal contra o influencer autodenominado misógino Andrew Tate e o seu irmão Tristan, informaram as autoridades na terça-feira.

Os dois irmãos chegaram ao estado na semana passada, apesar de enfrentarem um julgamento na Roménia por acusações de violação, tráfico de pessoas, branqueamento de dinheiro e sexo com menores.

O procurador-geral James Uthmeier declarou no X que deu instruções ao seu gabinete para trabalhar com as forças da ordem no sentido de realizar um inquérito preliminar sobre os irmãos Tate, incluindo o pedido ao gabinete do procurador estatal para emitir mandados de busca e intimações.

Uthmeier afirmou que os dois irmãos tinham "admitido publicamente a sua participação naquilo que parece ser o aliciamento, o tráfico e a perseguição de mulheres em todo o mundo".

Acrescentou que várias vítimas, incluindo menores, os tinham denunciado.

O governador da Florida, Ron DeSantis, disse na quinta-feira que os irmãos não eram bem-vindos no estado e avisou que o procurador-geral iria investigar se a Florida tem jurisdição sobre qualquer um dos seus alegados crimes.

Andrew Tate ripostou nas redes sociais, afirmando que a investigação proposta é um exemplo de "comunismo" e repostando mensagens que afirmam que DeSantis está a tentar envergonhar a administração Trump ao lançar uma investigação.

Numa aparição nos meios de comunicação social na segunda-feira, Andrew Tate negou qualquer irregularidade e disse que tem um passaporte dos EUA e o direito de visitar o seu país de origem. Disse também que não violou nenhuma lei e que não foi julgado, ou mesmo condenado, por um crime.

Uma série de acusações e acusações

Os irmãos Tate, que têm dupla nacionalidade, norte-americana e britânica, foram detidos na Roménia no final de 2022 e formalmente acusados de participarem numa rede criminosa em que mulheres eram atraídas para o país para serem depois exploradas.

Em janeiro, um tribunal de recurso devolveu o caso ao Ministério Público, o que levou à sua libertação da prisão domiciliária, embora não tenham sido autorizados a sair do país.

Os dois estão a enfrentar um processo civil adicional movido por uma mulher nos EUA, que alega que os irmãos a coagiram a ser trabalhadora sexual e a difamaram quando prestou depoimento às autoridades romenas.

Os influenciadores também enfrentam acusações no Reino Unido, onde a polícia os acusa de tráfico de seres humanos e violação entre 2012 e 2015. Os irmãos negam as acusações.

Na semana passada, os dois embarcaram num voo da Roménia para os EUA. O seu advogado confirmouà Euronews que se dirigiam à Florida para uma visita e que deviam apresentar-se à polícia romena uma vez por mês.

Os Tate, que apoiaram a candidatura presidencial de Donald Trump no ano passado, foram para os EUA pouco depois de a nova administração de Washington ter falado com as autoridades romenas sobre eles.

O governo romeno negou que os EUA o tenham pressionado a atuar. O enviado especial de Trump, Richard Grenell, abordou a questão dos irmãos com o ministro dos Negócios Estrangeiros romeno, Emil Hurezeanu, durante uma conversa na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro.