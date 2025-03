Irmãos Tate regressam à Roménia depois de semanas nos Estados Unidos

Andrew e Tristan Tate, que têm dupla nacionalidade americana e britânica, são acusados de tráfico de seres humanos e de formação de um grupo criminoso para explorar sexualmente mulheres na Roménia.

Após semanas nos Estados Unidos, os irmãos Andrew e Tristan Tate regressaram à Roménia na madrugada de sábado, afirmando que "os homens inocentes não fogem de nada".

Os irmãos Tate foram detidos pela polícia pela primeira vez em dezembro de 2022, depois de uma jovem ter denunciado ter sido mantida em cativeiro na casa dos irmãos. Ela foi uma das várias mulheres que disseram ter sido mantidas contra a sua vontade e exploradas sexualmente pelos irmãos Tate. Para além deste caso, foi aberta uma investigação na Roménia contra eles no ano passado por tráfico de crianças, relações sexuais com um menor, branqueamento de capitais e influência em declarações.

O avião dos irmãos - que Andrew Tate disse anteriormente num post no X ter custado 185.000 dólares para "atravessar o Atlântico para assinar um único pedaço de papel" - aterrou em Bucareste pouco antes da 01:00 da manhã de sábado.

Depois de chegarem à sua residência perto da capital, Bucareste, Andrew Tate disse à Euronews que os irmãos prometeram limpar os seus nomes em tribunal.

"Depois de tudo o que passámos, merecemos um dia em tribunal onde se diga que não fizemos nada de mal e que nunca devíamos ter ido a tribunal. Nunca devíamos ter ido para a prisão. Os nossos bens nunca deveriam ter sido apreendidos. Os nossos nomes nunca deveriam ter sido difamados", afirmou. "Qualquer pessoa que tenha acreditado em todo este lixo tem um QI particularmente baixo".

O regresso à Roménia ocorre quase um mês depois de ter sido levantada a proibição de viajar imposta aos irmãos, após o que viajaram num jato privado para os EUA, aterrando em Fort Lauderdale, na Florida.

Segundo a correspondente da Euronews em Bucareste, Maria Moiș, a ida dos irmãos Tate para os EUA foi criticada por alguns deputados na altura.

"Houve suspeitas de que o governo dos Estados Unidos tinha pressionado as autoridades romenas para flexibilizarem as suas condições, especialmente depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter confirmado, na conferência de segurança de Munique, que tinha falado com o representante dos Estados Unidos sobre os irmãos Tate", disse Moiș.

"Com tais crimes, é incrível como se pode levantar uma prisão domiciliária", disse o deputado Alexandru Dimitriu à Euronews, na altura.

"E estou a dizer-vos isto como advogado. Basicamente, neste momento, o sistema judicial projecta a seguinte imagem: se tiveres influência suficiente, se tiveres dinheiro suficiente, o sistema judicial não te pode tocar", acrescentou.

Dimitriu também afirmou que os irmãos ajudaram a campanha do candidato presidencial de extrema-direita Călin Georgescu, que mais tarde foi desqualificado das eleições. "Soubemos também, no local, que eles também ajudaram a campanha de Călin Georgescu, com certas quantias de dinheiro e formas de influência online."

Os irmãos permanecem sob controlo judicial, o que os obriga a comparecer perante as autoridades judiciais da Roménia quando convocados. Eugen Vidineac, um dos advogados dos irmãos Tate na Roménia, disse à The Associated Press que os Tate devem apresentar-se a um agente de vigilância na segunda-feira.

Dias depois da chegada dos Tate aos Estados Unidos, a 4 de março, o Procurador-Geral da Flórida, James Uthmeier, disse que o seu gabinete tinha aberto uma investigação criminal contra Andrew e Tristan Tate. Numa publicação nas redes sociais, Uthmeier disse que tinha instruído o seu gabinete a colaborar com as autoridades policiais na realização de um inquérito preliminar sobre os irmãos.

Um dia depois da abertura da investigação, Andrew Tate disse num post no X: "Não cometi nenhum crime e eles estão a tentar encontrar um porque não gostam de mim".

O levantamento da proibição de viajar durante dois anos ocorreu depois de, em dezembro, um tribunal de Bucareste ter decidido que um processo contra os irmãos não podia ir a julgamento devido a múltiplas irregularidades legais e processuais por parte do Ministério Público. No entanto, o processo continua em aberto.

Por seu lado, Tristan Tate disse, depois de regressar à Roménia: "Penso que é muito revelador que tenhamos sido investigados durante dois anos e meio, e que tenhamos sido arrastados (...) perante os meios de comunicação social, para a prisão, para fora da prisão, durante todo este tempo, e em dezembro do ano passado, um juiz disse (...) que não há provas suficientes para que isto possa sequer ir a julgamento".

Tate brother depois de regressar dos Estados Unidos, à porta da sua casa nos arredores de Bucareste, Roménia, sábado, 22 de março de 2025. (AP Photo/Vadim Ghirda) Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Em agosto passado, a agência romena de combate ao crime organizado, DIICOT, abriu um segundo processo contra os irmãos, investigando alegações de tráfico de seres humanos, tráfico de menores, relações sexuais com um menor, influenciar declarações e branqueamento de capitais. Os irmãos negaram também estas acusações.

Andrew Tate, 38 anos, um antigo kickboxer profissional e autodenominado misógino, que acumulou mais de 10 milhões de seguidores no X, tem afirmado repetidamente que os procuradores da Roménia não têm provas contra ele e que existe uma conspiração política para o silenciar.

"Há muitas pessoas no mundo de hoje que não têm fé nas instituições romenas... mas nós vamos restaurar essa fé regressando a casa, como cidadãos americanos, indo a tribunal e obtendo a inocência que merecemos", afirmou Andrew Tate. "Se um tribunal precisar de falar connosco, estaremos lá porque somos inocentes".

As batalhas legais dos irmãos Tate não se limitam à Roménia.

Quatro mulheres britânicas que acusaram Andrew Tate de violência sexual e abuso físico estão a processá-lo no Reino Unido, depois de o Ministério Público ter decidido não o processar.

Em março do ano passado, os irmãos Tate compareceram no Tribunal de Recurso de Bucareste num processo separado, depois de as autoridades britânicas terem emitido mandados de captura por alegações de agressão sexual num caso que remonta ao período de 2012 a 2015.

O tribunal de recurso deferiu o pedido do Reino Unido para extraditar os Tate, mas só depois de concluídos os procedimentos legais na Roménia.