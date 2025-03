Pela primeira vez na história, no domingo, 30 de março, a Ferrari abriu locais exclusivos, como a pista de Fiorano e os caminhos da empresa, como parte do percurso da corrida. Reportagem da Euronews diretamente de Maranello

Parece impossível imaginar a histórica Pista da Ferrari em Fiorano sem o rugido dos motores, mas apenas com o dos passos de 10.000 corredores. 21 km de Maranello a Modena para um evento desportivo único, a "Meia-Maratona de Itália Memorial Enzo Ferrari", esgotada 50 dias após o seu anúncio. Os primeiros dois quilómetros são corridos através de avenidas da empresa apenas acessíveis a quem lá trabalha e a pilotos, tal como no Circuito de Fiorano, 77 anos após o primeiro carro ter saído da fábrica do construtor automóvel italiano, a 12 de março de 1947.

O primeiro Ferrari, explica à Euronews Benedetto Vigna, CEO da empresa, "nasceu com o desporto, com a competição". "Porque a corrida", continua o CEO da Ferrari, também piloto, "é um desporto muito inclusivo e queríamos fazer algo para incluir tantas pessoas apaixonadas que estão próximas da nossa marca".

O evento é organizado pelo Master Group Sport, em colaboração com o clube desportivo Asd La Fratellanza 1874. Pela primeira vez na história, a Ferrari - parceiro anfitrião da iniciativa - colocou à disposição de todos os desportistas e fãs alguns locais exclusivos que nunca estiveram abertos ao público.

Euronews na Meia Maratona de Itália

O pódio masculino é todo originário do Quénia, com Emmanuel Wafula em primeiro com 59'20", seguido dos compatriota Cosmas Boi (1h00'07") e Simon Dudi Ekidor (1h01'23"). O primeiro dos italianos foi Ahmed Ouhda , em quarto lugar, com 1h01'48". Na corrida feminina, Gladys Cherop ficou em primeiro lugar, com 1h08'23", e Ludwina Chepngetich em segundo, com 1h09'16". O bronze foi para a italiana Sara Bottarelli, terceira em 1h12'15".

Entre os participantes que tiveram a oportunidade de correr na pista de Fiorano encontrava-se também a jornalista italiana da Euronews Maria Michela D'Alessandro, atleta da LBM Sport.

Medalha da Meia-Maratona de Itália Master Group Sport

Medalhas fabricadas em Maranello com a tecnologia Ferrari

"Feitas de uma liga de alumínio leve e resistente através de um processo que combina tecnologia e artesanato, as medalhas celebram a combinação de inovação e tradição que sempre caracterizou a empresa de Maranello."

Foi assim que a Ferrari explicou a história por detrás das medalhas dos vencedores da meia-maratona feitas por um fornecedor local e produzidas na fábrica de Maranello através do processo de fabrico aditivo, uma tecnologia já utilizada no mundo da Fórmula 1 e presente pela primeira vez num carro da Ferrari, o supercarro F80. Um laser de alta potência funde camadas de pó metálico seguindo um modelo Cad 3D, enquanto a preparação manual da plataforma e o acabamento manual foram efetuados por técnicos altamente especializados da Ferrari, garantindo a precisão das geometrias.

A partir do logótipo do evento , a medalha presta homenagem ao paralelismo entre as corridas e o mundo das corridas que caracterizou a iniciativa, como também recorda o seu slogan"Run the race track".

Ferrari: a fábrica feita por pessoas para pessoas

"Começámos há um ano a abrir a pista de Fiorano a todos os nossos colegas para que pudessem treinar e vejo que muitos o fizeram muito bem", explicou Vigna assim que a meia maratona terminou.

Para além do tema comunitário caro à Ferrari, as receitas da Meia-Maratona de Itália 'Enzo Ferrari Memorial' contribuirão para a construção de um novo campo polidesportivo ao ar livre no coração do Parque Desportivo de Maranello, destinado a ser um espaço desportivo e social. A instalação permitirá aos adeptos jogar basquetebol, voleibol e futebol de cinco, graças à flexibilidade da sua superfície, redes e cestos, que podem ser adaptados periodicamente às diferentes modalidades. Mais uma oportunidade para fazer do desporto um instrumento de inclusão e agregação.