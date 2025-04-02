A juíza Susan Crawford, apoiada pelo Partido Democrata, foi eleita para o Supremo Tribunal do Wisconsin, após a corrida judicial mais dispendiosa da história dos Estados Unidos, em que o multimilionário da tecnologia e figura da administração Trump, Elon Musk, ofereceu aos eleitores recompensas de sete dígitos para apoiarem o adversário de Crawford.

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Crawford derrotou o candidato apoiado por Trump, Brad Schimel, num rude golpe para os republicanos, que esperavam derrubar a maioria liberal do tribunal, que deverá durar pelo menos até 2028.

Musk e grupos que ele apoiou gastaram mais de 21 milhões de dólares (19,45 milhões de euros) na corrida ao tribunal neste que se tornou um estado crucial.

Comemorando a vitória, Crawford, que cumprirá um mandato de 10 anos, fez alusão ao envolvimento próximo de Musk na eleição: "Crescendo em Chippewa Falls, eu nunca poderia imaginar que estaria enfrentando o homem mais rico do mundo pela justiça em Wisconsin", disse. "E ganhámos."

"Hoje, os cidadãos do Wisconsin defenderam-se de um ataque sem precedentes à nossa democracia, às nossas eleições justas e ao nosso Supremo Tribunal", acrescentou. "O Wisconsin levantou-se e disse bem alto que a justiça não tem preço. Os nossos tribunais não estão à venda".

Schimel telefonou a Crawford para conceder a derrota, quando as projeções mostraram que ela tinha uma vantagem inatacável. Quando o juiz conservador contou aos apoiantes o telefonema, algumas pessoas na multidão acusaram o outro lado de fazer batota. "Não", disse Schimel em resposta. "Têm de aceitar os resultados."

Uma maioria muito ténue

Enquanto Musk encorajou os eleitores do Wisconsin a verem a eleição como um meio de expressar apoio à agenda do presidente dos EUA, Donald Trump, os democratas procuraram retratá-la como um referendo sobre o próprio Musk.

A vitória de Crawford poderá ter implicações importantes para a política federal, uma vez que o tribunal superior do estado deverá decidir sobre os limites dos distritos congressionais, que favoreceram os republicanos nos últimos anos.

Apesar de terem derrotado por pouco os democratas no Wisconsin nas eleições presidenciais de novembro, os republicanos controlam atualmente seis dos oito assentos do estado na Câmara dos Representantes. Os aliados de Trump receiam que isto possa mudar se as fronteiras forem redesenhadas, ameaçando a escassa maioria do presidente dos EUA na Câmara dos Representantes.

É por isso que a eleição judicial de terça-feira é tão importante para ambos os partidos políticos, com o próprio Trump a chamar à corrida "um grande negócio".

Related Musk distribui cheques de 1 milhão de dólares antes da eleição para o Supremo Tribunal do Wisconsin

A participação eleitoral ultrapassou 52% da população em idade de votar, muito acima do recorde anterior de quase 40% que foi estabelecido em 2023.

Quase 99 milhões de dólares (91,7 milhões de euros) foram gastos na eleição, a maior de todos os tempos em termos de eleições judiciais, de acordo com o Brennan Center for Justice.

Enquanto Musk fez campanha por Schimel e distribuiu dois cheques de 1 milhão de dólares (0,93 milhões de euros) aos eleitores, o antigo candidato a vice-presidente dos democratas, Tim Walz, viajou do vizinho Minnesota para apoiar a candidatura de Crawford, que recebeu apoio financeiro de doadores, incluindo o multimilionário George Soros.

Musk foi obrigado a apagar algumas publicações no X que, segundo alguns, equivaliam a oferecer dinheiro em troca direta de votos, o que teria violado a lei do estado do Wisconsin.